El presidente Alberto Fernández anuncia desde Olivos cómo sigue el aislamiento social obligatorio en el AMBA y en el resto del país. Con 6.377 nuevos casos reportados esta mañana por el ministerio de Salud y más del 50% de las camas de terapia intensiva ocupadas, la cuarentena no sufrirá grandes modificaciones.

El Presidente está acompañado por Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, con quienes ayer estuvo reunido por casi 4 horas para definir cómo continua la extensión de la cuarentena.

"El problema ha comenzado a irradiarse a otras provincias", dijo Fernández al inicio del anuncio, si bien remarcó que "el foco es el AMBA". "Vemos que hay focos en otras provincias, como Jujuy, Rio Negro y Chaco. Se suman otras provincias y hay que llamar la atención", agregó.

"No estamos ante una gripe más. Tenemos una enfermedad que no conocemos cómo prevenirla y no sabemos cómo curarla y la única solución que encontramos en cuidarnos nosotros", dijo el Presidente, y anunció: "Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy".

"El virus está circulando más", agregó Fernández. "Se que este tiempo que ha pasado es complejo, pero hasta ahora nadie me trae otra solución".

En ese sentido, Fernández indicó que el sistema de salud está "cumpliendo". "Si no hubiésemos duplicado las camas de terapia intensiva, la provincia de Buenos Aires estaría explotada", dijo.

"Lo único que nos preserva es quedarnos en casa, y solo les estoy diciendo la verdad. Y detesto decirles esto, porque me gustaría que funcionen los restaurantes, los cines... pero el incremento de casos es producto de la circulación".

"Mientras hubo cuarentena en Córdoba y Mendoza, los casos estaban contenidos, pero aumentaron cuando se abrió más y quitamos la restricción de quedarnos en casa. Este es el costo que pagamos si no somos responsables".

"Cada 24 días hemos duplicado la cantidad de fallecimientos. Y es muy posible que ese índice de letalidad crezca".

"En los últimos 15 dias nos relajamos y pensamos que la situación estaba contenida, pero no está contenida. Está muy lejos de estar contenida".