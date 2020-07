Comienzo de semana muy frío en Esquel

Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este lunes 6 de julio será helado en Esquel. La máxima prevista es de 2° C, mientras que la mínima de -6° C.

El cielo estará parcialmente cubierto y el viento soplará del este. No se esperan lluvias y nevadas durante el día.

De acuerdo con la previsión extendida, para los próximos días sí es posible que se registren precipitaciones de nieve o aguanieve.