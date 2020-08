El secretario general de Sitraed, Gerardo Carranza, se refirió a la situación de la educación en Chubut y, en diálogo con Red43, sostuvo que todos los sindicatos del sector están alineados en la forma de pensar.

En este sentido, precisó que "más allá de que esté elaborado un protocolo no sería posible un regreso a clases si no se dan determinadas condiciones". "Entre ellas está el pago de los salarios, el aguinaldo, los edificios escolares en condiciones, y también la necesidad de que el gobierno provincial provea los insumos para que pueda darse el regreso seguro a las aulas", sostuvo Carranza.

Hizo hincapíé en que el gobierno debe hacerse cargo de entregar a docentes y alumnos el tapabocas, material descartable para higienizarse las manos, y demás productos necesarios para la bioseguridad.

"La pandemia lo que hizo fue retrasar la visibilización de estos problemas que tenemos, pero están latentes y esto toda la sociedad lo siente y quieren que el gobierno lo supere con propuestas concretas, tanto para el sistema educativo como para todas las áreas de gobierno".

Por otro lado, indicó que el tema de la infraestructura es fundamental y las obras que se han hecho "resultan insuficentes". "Si no se llevan adelante arreglos no sean parches esto va a continuar en los próximos años, por eso es tan importante que la Legislatura apruebe un presupuesto sustentable" a estos efectos, consideró el dirigente gremial. "Tenemos diálogo institucional con la ministra Perata, y lo teníamos con Meiszner, pero acá no se trata del diálogo abierto sino de que se trata de que el gobierno priorice a la educación", concluyo.