La Asociación de Comerciantes y Afines, presidida por Javier Comparada, planteó la necesidad de una reglamentación "acorde a las circunstancias" de la ordenanza de alcoholemia cero en Esquel. Advirtieron que en algunas situaciones se convierte en una complicación para los gastronómicos.

"Estamos de acuerdo con el fondo de la ordenanza pero estamos pidiendo que se reglamente de tal forma que no sea peor el remedio que la enfermedad", remarcó Comparada. "Que no vaya en contra de una familia que sale una vez por mes a cenar o al cumpleaños de un familiar y no pueda hacerlo más porque se encuentra frente a esta disyuntiva de que tomándose una copa de vino puedan cobrarle una suculenta multa o secuestrarle el vehículo", puntualizó.

"Estamos a favor de los controles, queremos que se cuide a nuestra gente, pero estamos pidiendo una reglamentación acorde a las circunstancias. Todo el contexto termina haciendo que la gente no salga".

"Una parrilla se toma con un vino, y no hemos visto que la gente salga borracha de nuestros locales. Estamos pidiendo que haya un criterio razonable y probablemente eso se pueda conseguir con alguna reglamentación", añadió. Solicitan que en horarios de la cena, que podrían establecerse de 20 a 00:30 horas, los comensales de los restaurantes y cervecerías tengan una tolerancia: "Alguien habló de un troquel que el gastronómico le pudiera dar, que le sirva como un salvoconducto de media hora hasta llegar a su hogar. También puede ser a través de un ticket marca una hora. Tenés 30 minutos para llegar a tu casa, si te quedaste una hora paseando ya es responsabilidad tuya".

Comparada pidió "que esto no se sume a la cantidad de desgracias que a los comercios les toca vivir hoy". "También hacemos notar que esa ordenanza no tiene correlación en Trevelin o la Comarca y puede afectar al turismo a futuro. Una persona que quiera salir puede tener en cuenta que en otras localidades esta ordenanza no existe", señaló.

"No tenemos quejas respecto de la ordenanza en sí, entendemos que la cuestión de fondo es el cuidado de nuestros vecinos. No queremos atacarla sino que se instrumente de una forma razonable, vamos a una reunión con Julio Ruíz para que los controles se hagan reglamentados de una forma que no sea perjudicial para los contribuyentes y la familia en general que sale a comer", concluyó.