Se cumplieron los 30 días de prisión preventiva y José Vargas, denunciado por amenazas, lesiones y desobediencia, fue declarado insano y de esta manera no quedará preso. Rocío Villivar, la víctima que lo denunció tras 11 años de ser acosada por él, manifestó la bronca y el dolor que esto le produce: "Siento miedo, esta persona me molesta desde que tengo 14 años, hoy tengo 25. Me animé, lo denuncié, hice todo lo que tenía que hacer y hoy está libre".

Vargas fue trasladado en ambulancia hasta salud mental del Hospital Zonal de Esquel, sin embargo advirtió que podrá "entrar y salir" cuando quiera. "Este teatro lo hacen siempre, cada vez que alguien denuncia. Se lo llevan y dos o tres días después está de nuevo afuera", aseguró.

"Ahora yo tengo que volver a irme por él, ya tuve que hacerlo una vez, para que no conozca dónde vivo. Él viene, me manosea, hace lo que quiere pero es insano, no entiende que está mal que venga y me toque. No es justo", agregó angustiada y enojada Rocío. "Hoy responsabilizo a la junta médica, ellos declararon su insanía, decidieron que no es peligroso", agregó.

Además, contó: "Estuve con custodia policial en mi casa, la custodia la tengo yo como si fuera la delincuente, para que no me pase nada. Él tiene que estar encerrado, no yo. Llevo once años recibiendo sus acosos constantes".

"Esa fue la primera respuesta que me dieron acá (en Tribunales): 'no es malo, solamente te corre con un número de teléfono'. ¿Por qué yo tengo que correr y esquivarlo?".

"Nos abandonó el Estado, no conseguimos la respuesta que queríamos", resaltó la joven. En cuanto a Vargas, diferenció que "su familia en algún momento intentó contactarse conmigo, yo con la familia no tengo nada. Él fue el problema siempre, pero no siento que la familia lo esté conteniendo, la justicia tiene que hacer algo".

Por último, Rocío adelantó que van a demandar a la junta médica y llegarán a las últimas consecuencias para intentar revertir esta situación judicial.