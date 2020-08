Durante los últimos días, se conoció que tanto el departamento de tránsito como la Agencia de Seguridad Vial no cuentan con los alcoholímetros en condiciones para hacer los respectivos controles en los que se detectaron varias infracciones con la nueva ordenanza de Tolerancia Cero en Esquel.

Al respecto de este tema, el subsecretario de Seguridad Vial de la provincia, Leonardo Das Neves manifestó: "Hay un tema técnico que no es culpa del Municipio ni de la Agencia. Con esta pandemia, no contamos con tantos equipos para hacer controles de alcoholemia porque tenemos un cuello de botella con el INTI que no estuvo operando. La Agencia Nacional tenía más de mil alcohlímetros de todo el país para ser calibrados".

Sobre una posible rápida solución al problema, Das Neves agregó: "El INTI empezó a trabajar esta semana. Tenemos una tanda importante. Estamos en primera fila porque saben de la importancia que le damos al hecho. Eso nos va a dar una continuidad mayor al municipio y la provincia para hacer más controles. No podemos lanzar políticas públicas sin continuidad porque no es el estilo nuestro. Ni de Massoni ni de quien les habla. Las políticas se sostienen en la continuidad, sino terminan solamente en un anuncio".

Por último, opinó sobre la contraprueba que se les hace a los conductores: "No estoy de acuerdo con el doble test, con la contraprueba. No sé si hay otro lugar en el país en el que se hace. No entiendo por qué se tomó esa decisión. Los que estamos en los controles, sabemos las vivencias con las personas alcoholizadas. Retenerlas en un control genera, a veces, una intervención policial que termina en otras consecuencias distintas. No estoy de acuerdo y espero que en algún momentos se revea".