El Ministro de Salud de la Provincia del CHubut, Fabián Puratich, brindó desde el Centro Cultural Melipal una conferencia de prensa, para detallar sobre su visita y recorrida por la zona.

En principio, comentó sobre la reunión que mantuvo con los directivos del Hospital de Esquel y el área Programática y los encuentros de hoy con el Intendente Sergio Ongarato, el área de epidemiología y los directores de nosocomios de la comarca.

"La situación de la zona es buena. En El Hoyo hay un brote con 9 positivos; se trata de un grupo familiar que no ha generado más casos sospechosos. Hay también un caso en Lago Puelo, un niño, que los padres trabajan en El Bolsón. En el resto de la zona no hemos tenido más confirmaciones de casos. Se ha sensibilizado la definición de caso sospechoso para tener mayor posibilidad de testeos y lograr actuar rápidamente ante un posible caso", indicó el ministro.

En este marco, detalló que "hoy por hoy no hay grandes restricciones, solo en algunos comercios con sus horarios. En gastronomía se mantiene el mismo".

Al referirse a la situación de los hospitales de la región, Puratich confirmó que la demanda mayor es el recurso humano: "siempre hace falta en Salud. Han ingresado más de cien personas a la planta de Salud, tratamos de ser responsables en eso. En la comarca y Esquel han habido unos 35 ingresos, siempre hay déficit".

Al ser consultado sobre la situación en la que se encuentra nuestra región y comparando con ciudades en las que hay muchos casos confirmados, el funcionario provincial indicó que "Esquel y la comarca tienen en memoria la ocntingencia del hantavirus y el gran impacto que ha tenido. Por ello las personas hoy han actuado con mucha responsabilidad tomando recaudos y ese compromiso los ha llevado a estar en esta situación".

"No creo que la política sanitaria de un gobierno sea efectiva si la sociedad no se compromete. Hoy se ve esto; en Esquel no hay casos y solo tenemos diez en la comarca andina"