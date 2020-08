El concejal de Cambiemos Diego Austin, presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, se refirió a la reunión que todos los ediles tuvieron hoy con choferes de colectivo de la empresa Acevedo.

Comentó que los trabajadores manifestaron su preocupación ante el conflicto que tiene a Esquel sin transporte urbano de pasajeros, por la posibilidad de perder su continuidad laboral. "Ellos tienen miedo con la pérdida de su trabajo y nosotros estamos completamente de acuerdo. Ofrecimos tanto desde el oficialismo como de los bloques minoritarios ser los facilitadores del retorno al diálogo", indicó Austin.

"A veces cuando se embarra tanto una discusión es momento de sentarse nuevamente a ver qué punto de encuentro podemos llegar a tener. Todos vamos a tener que hacer sacrificios y este es el momento".

El edil marcó la importancia de recuperar el diálogo: "Estamos discutiendo por los subsidios, porque Provincia no deposita, porque Nación se atrasa, porque el municipio dice que cuando no se prestó el servicio no corresponde. La realidad es que todas las empresas están pasando una situación muy complicada y me parece totalmente innecesario llevar esto a una instancia judicial". "Estamos en Esquel, nos conocemos todos, nos cruzamos en los supermercados o en la 25 de Mayo. Es momento de retomar el diálogo, tener en cuenta que serían nueve familias que se estarían quedando en la calle y solucionar algo que debería haber sido solucionado hace mucho tiempo", agregó.

Remarcó y valoró que los concejales de todos los bloques se pusieron a disposición de facilitar el diálogo entre el Ejecutivo y los transportistas, con el fin de evitar que se llegue a una instancia judicial porque "no va a ganar nadie en eso". "El principal problema es que la gente no está teniendo transporte público, están gastando una fortuna en taxis o remises, se están teniendo que desplazar caminando o pidiendo que los lleven. Tenemos que solucionarlo tratando de evitar el conflicto", subrayó.

"El diálogo se rompió cuando no se pusieron de acuerdo y empezaron a mandarse cartas documentos, que quien la recibe tiene un plazo para contestarla. Se empieza a hacer una cadena de cartas documento que termina en una instancia judicial. Todavía estamos a tiempo de salvar este conflicto y garantizar el transporte público".

Asimismo, Austin consideró que el problema más importante es la pérdida de los subsidios a partir de septiembre y que la discusión debería ponerse ahí: "Éste es el conflicto que tendríamos que estar viendo cómo solucionar. Estaríamos hablando de un boleto que no lo podría pagar nadie".

Por último, en cuanto a nuevos llamados a licitación por las dos líneas que se vencieron, explicó: "Estábamos viendo de optimizar los recorridos porque algunas se superponían. Con la pandemia no pudimos tener las reuniones necesarias". En este contexto, "mi postura es prorrogar hasta fin de año a las empresas que lo estaban brindando para tener tiempo necesario de hacer un llamado a licitación como corresponde".