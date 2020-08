"Él es albañil. Tiene que hacer fuerza y usar las manos. Ahora no puede. Le hicieron cuatro puntos y tiene el nervio y el tendón cortado. Era única entrada económica que teníamos y miranos ahora", cuenta, con mucha angustia, la pareja de una de las víctimas del violento robo doblemente agravado que ocurrió el día del amigo en Esquel. Los autores habían sido detenidos, pero a las pocas horas recuperaron la libertad.

"Estoy acá porque estoy inconforme con lo que pasó, con el juez y el fiscal que dejaron libres a estas personas. Mi pareja se juntó con amigos el 20 de julio y me enteré que tres personas habían ingresado a la casa del amigo a punta de arma de fuego y cuchillo. Los golpearon a los tres. Buscaban plata. El dueño de la casa, hoy por hoy, tiene pérdida de visión de un ojo y le dislocaron la mandíbula. Le dieron un montón de cortes en el cuerpo. Los ataron y los golpearon muchísimo", agregó sobre lo que ocurrió el 20 de julio en un domicilio de la calle Chacabuco, donde tres amigos se habían juntado a almorzar y jugar a la PlayStation, como un día normal.

La pareja de la víctima comentó cómo están viviendo el día a día, con mucho temor: "Es injusto lo que está pasando porque saben quiénes son. Tienen causas y los dejaron libres. Yo tengo miedo y todos tenemos miedo, porque esto nos arruinó a nosotros. Yo vi a mi pareja llena de sangre. No dormimos bien en la noche. Yo tengo miedo de que entren. Tengo familia, hijas y no sabemos si van a tomar represalias o no. El dueño de la casa, psicológicamente está mal, se quiere ir porque la justicia en la que creemos no está cumpliendo. Cuando estaban demorados, estuvimos más tranquilos, pero a pocas horas los dejaron libres. Tengo miedo de salir a la calle. No puedo creer que el juez y el fiscal hayan sido tan incompetentes", puntualizó sobre la actuación del Dr. Ricardo Rolón (Juez penal) y el Dr. Ezequiel Forti (fiscal de la causa).

Por otra parte, la mujer indicó que a su novio pudieron haberle hecho un mal mayor: "La sociedad va a estar de mi lado porque mi pareja podría haber muerto. Antes de cortarle la mano, le tiraron una puñalada. ¿Y si lo apuñalaban? Esto fue un robo brutal y encima, en todo momento, ningún fiscal o juez llamó a mi pareja ni a los chicos para decirle los motivos ni nada. Solo la fiscal nueva que agarró el caso", expresó, dejando en claro que no recibieron explicaciones después de que Rolón haya decidido dejar en libertad a los tres detenidos.

Además, sobre la participación de Forti y el juez, agregó: "El fiscal escuchó los relatos de las víctimas y no les creyó. El juez tampoco. Por algo están libres. En allanamientos encontraron armas y están libres. Son delincuentes y no pueden portar armas. ¿De qué justicia me están hablando? Estamos aterrorizados, no podemos dormir y tengo pesadillas. Yo lo vi, yo llevé a mi pareja al hospital. No me lo cuenta nadie. Si hay tantas pruebas, ¿por qué están libres? Estamos viviendo en el mundo del revés".

"Me parece que no tendría ni que ser juez este hombre porque nunca pensó en las víctimas y no lo está viviendo en carne propia. Si a mi pareja lo apuñalaban, lo mataban. Si le tocaba al juez con un familiar, sí, cadena perpetua. Pero como no lo vive en carne propia los liberó. Solo les faltó llevarlos a la casa y darle las mano. Son unos incompetentes".

"Fueron dos horitas donde se los llevaron. Cuando los dejaron libres fue vivir otra vez el calvario. Yo veo autos que pasan más de una vez y llamo a la Policía. Si escuchamos ruidos, no podemos dormir tranquilos. Todos tenemos miedo porque nos arruinó. No me parece justo que, porque los hayan liberado, el dueño de la casa se tenga que ir a su provincia dejando todos sus logros. No es justo", añadió la mujer.

Por otra parte, se refirió a la nueva fiscal de esta causa, la Dra. María Bottini, quien sí mostró empatía con las víctimas: "El día que tomó la causa los llamó a los tres. Se presentó y nos dejó más tranquilos. Nos va a orientar más y sabemos que va a hacer algo más y no va a quedar en la nada. Ella tuvo la decencia de comunicarse con las víctimas. Estamos mas conformes. Seguimos con el mismo miedo, pero queremos seguir creyendo que se va a hacer justicia".

Consultada sobre algún posible problema anterior con los tres delincuentes, respondió: "Yo no los conozco. Solo por nombre, por los antecedentes y que son de acá de Esquel. Nunca tuve contacto con esa gente. No hubo ningún problema anterior, esa gente estaba cerca, los vio y hay pruebas muy contundentes. No entendemos por qué los dejaron libres. No piensan en nosotros. ¿Tiene que aparecer alguien muerto para que haya justicia?".

En cuanto al estado de salud de su pareja, manifestó: "No siente la mano y no sabemos si se va a recuperar. Emocionalmente, está con miedo. No puede dormir y vive con pesadillas. Vuelve a revivir lo que pasó. Tenemos que estar mirando por la ventana que no entre nadie desconocido. Nos privamos de salir con las nenas por miedo a lo que pasó. Ellas son chiquitas, lloraron muchísimo. No podés compartir nada porque va a parecer un delincuente a hacernos daño por dos o tres cosas materiales que robaron. A matar fueron. Al dueño de la casa lo dejaron reventado e inconciente de la paliza que la dieron".

Además, la mujer contó que al dueño de la casa lo apretaron contra un calorama para provocarle quemaduras: "Tiene todo quemado, cortado, puntazos por el cuerpo. La cara la tenia deformada de la paliza que le dieron porque lo pateaban y le daban la cabeza contra la pared. Eso es salvajismo y los dejaron libres. ¿Qué estudió el juez? ¿para hacer justicia o para estar del lado de gente como esta?"

Por otra parte, se refirió al trabajo de la Policía "A veces la sociedad critica a la Policía de que no hacen nada, pero no es así. Son los fiscales y los jueces los que cometen errores. Ellos hicieron toda la movida para que a las dos horas los larguen. Nos cayó como un balde de agua fría. Tengo miedo porque andan como si nada y pase algo. Estar con las nenas y cruzármelos. Nadie nos está dando esa seguridad. Todos los días pienso, si lo apuñalaban no la contaba".

Sobre el final, la pareja de la víctima ratificó su pedido de justicia: "Quiero justicia. Que estén presos. Que no nos dejen así, al acecho de esas personas. Hoy nos pasó a nosotros y mañana le va pasar a otras personas. Nos arruinó totalmente la vida a nosotros. Quiero nos protejan y que la justicia se cumpla, porque esta gente no tiene que estar libre. Tienen antecedentes y el juez y el fiscal no cumplieron. Eso me da a entender que están a favor de esta gente. Tenemos miedo y nadie está en nuestros pantalones para saber qué se siente".