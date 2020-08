Una importante reunión tuvo lugar ayer en el Concejo Deliberante entre los propietarios de las empresas de transporte público que prestaron el servicio hasta el inicio de la pandemia, Oscar Perazzo y Santiago Acevedo, los concejales y el secretario de Gobierno, Julio Ruíz.

En la conversación se planteó un acalorado debate, pero de todas formas intentarán acercar posiciones. "Tenemos diferencias, de parte de la empresa vamos a tratar de solucionarlo. Traeremos el estudio de costos nuevamente", sostuvo Perazzo.

"La intención de salir a trabajar siempre la tenemos porque somos conscientes y nos debemos a los usuarios, pero acá no se nos garantiza la cuestión económica y las empresas están al borde de la quiebra", remarcó. Aclaró que "las diferencias no son ni con el concejal Filippini ni con Julio Ruíz, pero el estudio de costos lo pone un contador público que no va a mentir, ahí va a haber que limar asperezas".

Por otro lado, contó su situación actual con los trabajadores: "Vendí un bien que tenía y me falta muy poquito para terminar de pagarles, porque necesitan cobrar para comer".

En principio, el lunes volverían a reunirse para presentar el estudio de costos.