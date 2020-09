El gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, participó este viernes de una videoconferencia desde el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno, con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien anunció la ejecución de obras públicas para Chubut, Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego por una inversión total de $31.047 millones de pesos.

El mandatario provincial estuvo acompañado por los ministros de Gobierno y Justicia, José María Grazzini y de Infraestructura, Energía y Planeamiento, Gustavo Aguilera, y en comunicación virtual participaron los ministros de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis; del Interior, Eduardo De Pedro; y los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santa Fe, Omar Perotti; de Tucumán, Juan Manzur y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

“Obras muy esperadas”

Al hacer uso de la palabra, Arcioni destacó que “son obras muy esperadas en especial la autovía Trelew-Puerto Madryn, que comenzó en 2007 y se ha paralizado en distintas etapas. Hoy es una realidad, comienza este mes con más de 100 puestos de trabajo, con una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos y que va a permitir el tránsito ente las dos ciudades de un poco más de 240 mil habitantes”.

El Gobernador recordó que “firmamos obras de saneamiento ambiental, pluviales, plantas potabilizadoras de agua por más de 2.400 millones de pesos para los municipios de la provincia. Por eso mi agradecimiento, porque demuestra lo que usted Sr. Presidente, se comprometió en campaña cuando firmamos que hoy son una realidad”.

Agradecimientos

“Quiero resaltar y felicitar al Gobierno Nacional por priorizar la ejecución de una obra anhelada durante muchísimo tiempo, que es la ruta Nacional Nº 260, el Corredor Bioceánico entre Comodoro Rivadavia y Puerto Chacabuco en nuestra República hermana de Chile, potenciando lo que significa la Patagonia binacional y que antes de fin de año comenzará a ejecutarse”, expresó el mandatario provincial.

Arcioni agradeció “el acompañamiento y la visión a futuro de cuáles serán las medidas pos pandemia. Chubut agradece el Plan Federal de Obras Públicas que se suma al plan de obras que se suscribirá en las próximas semanas con distintos municipio dentro del Argentina Hace”.

Argentina federal

Por su parte, el Presidente de la Nación expresó: “Estoy contento de escucharlos hablar porque todos interpretaron mejor que nadie cuál es el sentir que quiero que exista en el Gobierno. Somos un Gobierno nacional de un país Federal que se ha distribuido de un modo poco equitativo, poco equilibrado. Que ha sido construido de tal modo que exista una suerte de país central y una periferia en el sur y una en el norte y que esas argentinas periféricas son argentinas olvidadas durante muchos años y ha llegado la hora de darse cuenta que son Argentina y punto”.

“El esfuerzo que tenemos que hacer todos es integrar Argentina de la mejor manera posible sabiendo que venimos de un tiempo difícil donde se dilapidó mucho dinero, porque nos endeudamos y ese dinero desapareció y esa es la peor deuda porque no es que nos endeudamos para producir, nos endeudamos para que la habilidad o la picardía hagan que ese dinero desaparezca de las arcas del Estado y no beneficie a ninguno de esos argentinos que están representando estos Gobernadores”, remarcó Alberto Fernández.

“Me alegra saber, cómo dijo el Gobernador de Chubut, mi querido amigo Mariano Arcioni que hoy estamos firmando obras que me comprometí cuando era candidato, allá en Rosario cuando junto a todos los Gobernador y candidatos les pregunté cuáles eran las 5 obras más importantes y me comprometí a hacerlas. Me alegra ver que parte de las obras son parte de la provincia que asumí ese día con Mariano y con todos los chubutenses”, remarcó el presidente de la República Argentina.

Alberto Fernández manifestó además que “valoro mucho la palabra, y mi palabra de siempre fue construir con 24 gobernadores un país federal. Pero partamos de la premisa que a ese país federal hay que construirlo. Este es una país desigual, y por lo tanto hay que tomar medidas que van a ayudar a algunos y perjudicar a otros, y allí tiene que asomar la solidaridad de todos nosotros”.