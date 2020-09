El dirigente sindical de Sitravich, Juan Chaura, denunció a una médica por amenazas durante el fin de semana. En diálogo con Red43, Chaura explicó lo sucedido.

"Recibí un mensaje en una red social, era una amenaza directa hacia mi persona, diciendo que decidieron no atenderme a mi ni a mi familia y en caso de ser así pasarnos a una sala de Covid encerrados", relató. "Entiendo que las medidas a veces no son las mejores, pero ella manifiesta que le obstruimos el paso y no dejamos pasar a su jefa u otra doctora para el sepelio del padre. Jamás obstruimos el paso para este tipo de emergencia", afirmó el gremialista.

"El sábado llevé la denuncia a la comisaría de Trevelin"

"El asunto acá es el puesto que tiene, la gravedad de esta pandemia donde nos tenemos que cuidar todo y usar esa posición que tiene para estas cosas es necesario denunciarlo", consideró Juan Chaura. Además, aclaró que la amenaza surgió a partir de una panfleteada que hicieron en la ruta 259 el 25 de agosto y que no la conoce personalmente.

Por último, subrayó: "Hay que diferenciar el esfuerzo que hacen los trabajadores de salud para cuidarnos y agradecerles, se ve manchado por una sola persona y no hay que mezclar las cosas".