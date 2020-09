Familiares de "Kuti" Méndez siguen pidiendo justicia

La familia de 'Kuti' Méndez, asesinado en diciembre del año pasado, volvió a manifestarse en Tribunales mientras se desarrolló la audiencia preliminar al juicio contra el acusado del homicidio. Aclararon que les avisaron con poca anticipación y por eso muchas personas no pudieron estar presentes: "Antes de las audiencias nos preparamos un montón porque él tenía muchos amigos que quieren estar".

Esperan que en octubre comience el juicio "para que se pueda terminar este proceso que es muy difícil". "Para nosotros no hay pena que alcance porque él no va a estar más, pero esperamos la pena máxima", enfatizaron.

Su primo Alexis también recordó que el asesino antes del crimen cometió un hurto y no fue detenido. "Queremos que la justicia se haga cargo de lo que sucedió, que los efectivos policiales que trabajaron esa noche paguen su culpa porque no actuaron como tendrían que haber actuado. También queremos que actúen sobre la gente de Monitoreo que no tomaron cartas en el asunto al ver lo que sucedía. Si hubiesen actuado como deberían no estaríamos en Tribunales pidiendo justicia", subrayó.

"Tenemos entendido que a los efectivos policiales los trasladaron a otra ciudad pero no sabemos qué está pasando con la gente de Monitoreo. Vemos que está muy frenado y queremos que se reactive", marcaron.