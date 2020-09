El Hoyo: continúan las medidas de fuerza de empleados municipales

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste realiza desde ayer una medida de fuerza en la Municipalidad de El Hoyo en reclamo del pago de salarios del mes de agosto con el 15% de aumento. Los trabajadores municipales se movilizaron en el día de hoy por las calles de la localidad para visibilizar su reclamo y se manifestaron frente al edificio municipal.

Carla Seoane, trabajadora municipal afiliada al SOEME y ZO, aseguró que la situación que se encuentran atravesando los municipales en El Hoyo es angustiante. “Es la segunda vez que nos pasa esto de no cobrar los sueldos en tiempo y forma. Muchos compañeros no tienen otro ingreso y tienen nenes pequeños que necesitan pañales y leche y no la están pasando bien”, expresó.

Asimismo sostuvo que “los compañeros contratados tampoco han cobrado y su sueldo no se compara con el nuestro, así que ellos también estuvieron participando y acompañando esta medida de fuerza”.

Los trabajadores municipales de El Hoyo iniciaron desde ayer una medida de fuerza que continuará hasta este jueves en reclamo del pago de sueldos correspondiente al mes de agosto que contempla el 15% de aumento.

En el día de ayer, durante la protesta que llevaron adelante frente al edificio municipal, el intendente Pol Huisman les manifestó a los trabajadores municipales que hasta el momento no contaba con los fondos necesarios para abonar los sueldos del mes de agosto con el aumento del 15%. “Nos dijo que estaba esperando fondos de Nación pero no nos quiso dar una fecha exacta de pago porque después no sabe si va a poder cumplir”, expresó Carla.

El intendente explicó que el atraso en el pago de sueldos se debe a la baja recaudación del municipio a causa de la pandemia y a una disminución de la coparticipación de parte del gobierno provincial.

Carla contó que este jueves continuarán con la medida de fuerza en la Municipalidad de El Hoyo y que definirán las medidas a seguir para la próxima semana.

Por último la trabajadora municipal expresó que “no vamos a dejar de manifestarnos, creemos que es justo reclamar por nuestro salario porque trabajamos como corresponde en pandemia y necesitamos cobrar”.