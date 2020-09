El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, encabezó este viernes una conferencia de prensa en Sala de Situación de la Jefatura de la Policía, en donde brindó detalles del intenso operativo que se llevará adelante, a partir de este viernes, en las principales rutas de la provincia, reforzando los controles en el marco del nuevo DNU y del próximo Día del Estudiante.

El funcionario provincial estuvo acompañado por el jefe de Policía, Miguel Gómez; el subjefe, Néstor Gómez Ocampo; el director de Seguridad, Paulino Gómez, y el subsecretario de Seguridad Vial | APSV, Leonardo Das Neves.

Al respecto, el ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni señaló que “el principio no es establecer prohibiciones sino apelar a la responsabilidad individual y cumplir con los protocolos que establece Salud. Si llegamos a cumplimentarlo vamos a lograr que se baje el nivel de contagios y que no llegue a las ciudades que aún no fueron impactadas”.

“El nuevo decreto regula los distintos tipos de permiso y le pedimos a la comunidad que tenga en cuenta que el horario de actividad es de 7 a 21 horas y hasta las 23 horas para aquellos que concurran a un restaurante y cuenten con la reserva efectuada”, agregó el funcionario provincial.

Controles

Continuando, el Ministro señaló que “se volverán a desplegar los retenes en distintos puntos de la provincia, especialmente fijos en Ruta N° 25 y 7, con el fin de generar un control estricto, y aquellas personas que no tengan domicilio en Rawson no puedan ingresar, así como en Doble trocha y Puente El Elsa en Playa Unión seguiremos con los controles férreos de seguridad prevención”.

Día del Estudiante

En cuanto al Día del Estudiante y de la Primavera que se avecinan, señaló que “es un fin de semana especial, ya que el 21 de septiembre se caracteriza como un día festivo para la juventud, y lamentablemente en esta circunstancia y conociendo el avance de contagios que tenemos, nos vemos en la obligación de hacer un control muy estricto”.

“Les pedimos que no realicen juntadas ni reuniones sociales porque están prohibidas. Lamentablemente tendrán que festejarlo de una manera distinta como hicieron muchos y entender que estamos en una pandemia. La gran mayoría respeta pero hay una minoría que no lo hace y nosotros apelamos a que le empiece a importar y sean solidarios”, agregó Massoni.

“Apelamos a la comprensión de todos los chubutenses y les pedimos que entiendan que debemos pelear por la persona que está al lado que puede sufrir y perder la vida. Tengamos empatía y situémonos en el lugar del otro que no nos cuesta nada”, concluyo el Ministro de Seguridad.