Hoy se conoció el primer caso de coronavirus en la Legislatura de Chubut. El secretario general del gremio de trabajadores legislativos (APEL), Ángel Sierra, confirmó la información.

En diálogo con La Cien Punto Uno, explicó: "Ayer nos confirmaron el caso de un compañero de Legislatura que dio positivo. Se activó el protocolo y se están buscando los contactos estrechos para hacer los estudios". Agregó que el lunes se confirmó su diagnóstico, pero hace 13 días no va a la Legislatura. Contó que hablaron con una infectóloga y la profesional consideró "difícil" que se haya producido algún contagio por el tiempo sin asistir al edificio legislativo.

"Le llevamos tranquilidad a los compañeros de trabajo. De todas formas ya los hemos liberado y estaremos con guardias mínimas mientras desinfectamos y se estudian los contactos estrechos", señaló Sierra. El dirigente sindical reconoció que "hay preocupación". "La gente esta asustada porque todos tenemos familia, no deja de preocupar. Hablamos con autoridades de la Legislatura para tomar recaudos y continuar", subrayó.

"Creo que tenemos que aprender a convivir con esto, porque la pandemia no se va a ir mañana. Acá se cambió el reglamento interno para poder sesionar online, esa sería una posibilidad ahora".

Asimismo, Sierra evaluó: "La gente tiene que tomar conciencia de los cuidados extremos que hay que tener, en el trabajo y afuera. No hay un compañero que hoy tenga un síntoma, no se lo ha contagiado acá, ha sido afuera". "La gente está muy asustada, pero llevamos tranquilidad en cuanto a esto. Hablamos con las autoridades para ver de que manera continuar. Esta persona se empezó a sentir mal el día viernes, pero desde el 20/08 no venía", insistió.