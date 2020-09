Durante el fin de semana fue secuestrada una camioneta vinculada a la tala de árboles en el barrio Bella Vista. Javier Rehl, jefe de la Comisaría Segunda, indicó que una persona se comunicó con la guardia de la dependencia advirtiendo que estaban llevándose madera en una pick up F-100 blanca.

El Comisario explicó que se dispuso un rastrillaje en el sector pero no consiguieron dar con el vehículo. Sin embargo, fue interceptado en la vía pública y si bien ya no tenía la madera, al exigir la documentación no contaban con la misma. Por este motivo, el rodado fue secuestrado y quedó a disposición del Tribunal de Faltas.

"Nosotros ya hicimos allanamientos por la tala que hay en ese sector de los pinos y veremos si Espacios Verdes hace la denuncia para continuar con la investigación", remarcó Rehl.