Tras padecer coronavirus, Ricardo Sastre volvió a Rawson: “Yo siempre di la cara”

El vicegobernador de Chubut, Ricardo sastre, se mostró activo este jueves en Rawson. Fue parte de la reunión convocada por el gobernador Mariano Arcioni en la Sala de Situación de Casa de Gobierno con miembros de su gabinete para analizar los detalles de las reuniones mantenidas en Buenos Aires.

De la reunión de trabajo participaron el secretario General de Gobierno, Javier Touriñan; los ministros de Gobierno y Justicia, José María Grazzini; de Economía, Oscar Antonena, el fiscal de Estado, Andrés Giacomone, el vicepresidente a cargo de la Presidencia del Banco del Chubut, Javier Alvaredo, y el contador Diego Touriñan.

Durante el encuentro, el titular del Ejecutivo y el Vicegobernador se interiorizaron sobre las gestiones que llevaron adelante los funcionarios provinciales ante el Gobierno Nacional.

Vale recordar que la comitiva chubutense fue recibida por la secretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis; y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Raúl Rigo. Allí, los funcionarios provinciales transmitieron a sus pares nacionales las acciones llevadas a cabo a lo largo del año y la situación del déficit provincial.

Tras ese encuentro, Sastre indicó que deberá ser el Ejecutivo quien haga referencia a esa reunión y las medidas potenciales que deberán implementarse en Chubut.



Reunión con gremios

Posteriormente, Sastre recibió a referentes de los gremios que mantienen medidas de fuerza debido al atraso de los pagos a empleados estatales. Uno de ellos fue Angel Sierra, representante de los empleados legislativos.

“El vicegobernador Sastre nos escuchó y todos sabemos que no es partícipe de las grandes decisiones que se toman desde el Poder Ejecutivo y accedió sobre lo que le pedimos para la sesión del martes. Ya nos cansamos de las catarsis y de las mentiras del Poder Ejecutivo. Hoy le exigimos al Poder Legislativo que empiece a funcionar porque tiene las facultades para hacerlo. Queremos que los legisladores están acá para darle respuesta a la ciudadanía”, agregó, dijo Sierra quien no descartó que los empleados de la Legislatura presten sus servicios para la próxima sesión del martes 29 de septiembre.

Dar la cara

Por su parte, Ricardo sastre consultado sobre el resultado tras las reuniones con los gremios movilizados, sostuvo: “Yo lo hice siempre, no lo hago porque estamos en la situación que estamos. Yo fui intendente ocho años de Puerto Madryn y pasé momentos muy complejos, quizá en aquel momento fueron los más graves de la historia hoy veo que no era tan grave como se planteaba. Con atrasos salariales de 16 días fueron tuve el Municipio tomado pero nunca deje de poner la cara porque la gente nos vota y por más que no tengamos la respuesta sepan lo que pensamos”.

Con respecto a la sesión prevista para el martes próximo, el titular de la Legislatura indicó: “Es importante que aquellos que puedan venir por la cuestión sanitaria lo hagan”.