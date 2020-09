La presidenta del bloque Cambiemos en el Honorable Concejo Deliberante de Esquel, María Eugenia Estefanía, lamentó que no haya sido aprobada la cesión de tierras al IPV para la construcción de 150 viviendas. En este sentido, fue muy crítica de la postura asumida por los cuatro concejales opositores: si bien los 6 oficialistas dieron su voto positivo, este proyecto requería que 7 de los 10 ediles lo acompañaran, algo que no ocurrió.

"Lamentablemente no obtuvimos un voto de la oposición. Habría que preguntarles a ellos el verdadero motivo por el cual no acompañaron la cesión de tierras al IPV sabiendo que es uno de los principales organismos que ha hecho las viviendas de planes sociales en Esquel", indicó Estefanía. "Lo lamento profundamente por las personas que están anotadas en el IPV hace mucho tiempo y muchas veces se los utiliza para hacer política barata. Lamentamos la mezquindad política que existe, no pensar que en el transcurso de dos años 150 familias puedan tener su casa", prosiguió la concejal.

"Justifican que faltaba una I, una coma, cosas que se podrían haber modificado si había voluntad de aprobarlo en los momentos que tuvimos el expediente en la comisión. Lo tratamos varias veces".

Agregó que, además de las soluciones habitaciones que se podrían haber construido, esto era una fuente importante de trabajo para el sector de la construcción. Asimismo, expuso que "el IPV tiene más de 3 mil personas anotadas. Es un organismo de la provincia que hoy tenía la posibilidad mediante un cupo que otorgaba Nación para brindar estas casas y que no solo iba a dar mano de obra, sino que los vecinos lindantes iban a ser beneficiarios de los servicios que iba a llevar el IPV".

"Lo que dijeron ayer fue sarasa, nada que pudiera justificar que 150 familias que están anotadas, trabajan y quieren hacer las cosas bien no puedan acceder a una vivienda", disparó Estefanía en alusión al 'blooper' del ministro de Economía Martín Guzmán días atrás. "Se pasó al Concejo en Comisión para que estemos todos presentes, se llamó varias veces a la abogada de la municipalidad para que nos desasne de las dudas que tenían o planteaban. Legalmente no había ningún tipo de impedimento. En el momento que estuvo la asesora legal Laura Duhagón se aclararon todas las dudas, se leyó todo el articulado y estaban todos de acuerdo. Ése era el momento de decir si había algo en lo que no coincidían", consideró la presidenta del espacio Cambiemos.

"Había miles de formas para no dejar a estas familias sin el sueño de una casa propia".

Subrayó que su bloque, que no está alineado ni con Nación ni con Provincia, fue el único que defendió este proyecto: "Más allá de las cuestiones partidarias estamos trabajando para darle solución al problema de acceso a la tierra". "Podemos salir en la foto, decir que estamos del lado de la gente que necesita, pero los hechos son estos que se vieron ayer. Ahora entran otros proyectos que serán tratados en la comisión pero este pierde el estado legislativo hasta el año que viene", concluyó.