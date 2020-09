No se aprobó la cesión de lotes al IPV y hubo polémica y cruces en el HCD

Durante la realización de la décima sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, se trató la ordenanza que refería sobre la cesión de tierras de Valle Chico al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, pero no fue aprobado.

El despacho, lo había sacado el bloque de Cambiemos, con el fin de que mas de 130 lotes de Valle Chico sean cedidos al IPV.

Los ediles Rubén Alvarez, Karina Otero, Gerardo Filipini, Diego Austin, María Eugenia Estefanía y el Presidente del cuerpo, Alejandro Wengier, le dieron voto positivo a la propuesta; mientras que Hernán Alonso, Valeria Saunders, María Martínez y Lis Aguirre votaron por la negativa. De esta manera, la ordenanza volvió al despacho y se archiva.

En este contexto, la edil Saunders, de Chubut al Frente, hizo algunas observaciones, por las cuales su voto fue negativo; la primera, errores conceptuales en el contenido de las líneas. El segundo aspecto por el que no votó a favor, fue que "en el artículo 3, dice que la Municipalidad cobra el valor de un terreno que ya no es suyo. Si yo cedo la titularidad de un terreno al IPV, no puedo pedirle que me pague".

El concejal Diego Austin, hizo uso de la palabra para hablar del déficit habitacional: "a veces puede existir la voluntad ante la necesidad. Pero cuando se especula y se avala conductas que pueden ser ilegales para conseguir un voto, es perverso. Esto es quitarle la posibilidad a la gente de que pueda tener su casa; estas son las partes que me duelen mucho en la política y las ocasiones en las que me da verguenza compartir la banca".

En respuesta al concejal oficialista, Lis Aguirre manifestó que "en las cartas recibidas por los vecinos del Ceferino, recuerdan justamente al edil Austin ofreciendo terrenos, lotes y no se ha aparecido a dar respuestas. Esto no lo digo yo, lo dicen las cartas".

La concejal María Eugenia Estefanía, también se manifestó al respecto pero a través de las redes sociales, publicando que "Se acaba de caer la cesión de Tierras para el IPV, Los bloques del Chusoto; PJ y Frente Vecinal no acompañaron. 150 familias quedan sin el sueño de tener una casa propia . Háblenme de sensibilidad ahora ? Ni hablar de la mano de obra que acarrean este tipo de obras . No puedo explicar el sentimiento que tengo.. la mezquindad política gana una vez más y se lleva puesto los sueños y derechos de los que más necesitan".