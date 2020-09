A pesar de que se suspendió la sesión prevista para hoy en la Legislatura, los trabajadores estatales igual se concentraron en la Avenida Alvear frente a Radio Nacional a la espera de novedades de la reunión entre los representantes gremiales y diputados en Rawson.

"La idea era poder escuchar qué se planteaba, qué se hablaba, que es un poco lo que venimos reclamando hace más de dos años: que se regularice la situación financiera y económica de la provincia", señaló el dirigente de Sitrajuch Cristian Brugo Amaturi. "Los trabajadores y la ciudadanía en general estamos inmersos en esto, ya es problema en que estamos todos los chubutenses y no vemos en forma cierta que tenga una solución a corto o mediano plazo", consideró.

"Creemos que el gobierno decidió priorizar el pago a los acreedores y dejar de lado a los trabajadores".

El representante del sector judicial sostuvo que "hace dos años no ha habido una idea política ni nada cierto como para poder salir de este conflicto". "Se adeudan 3 salarios, medio aguinaldo y la situación cada vez se complica más. Seguimos pidiendo que los políticos de turno estén a la altura", resaltó.

Por otro lado resaltó que en el poder judicial los trabajadores mantienen las medidas de fuerza por el atraso salarial, pero "con el compromiso de respetar las guardias mínimas".

Por su parte, Hugo Cerda en representación de los jubilados destacó: "Creemos que es sumamente importante que la Legislatura empiece a tomar cartas en el asunto para colaborar en la resolución de esta crítica situación. Si no se encuentran soluciones pronto puede desencadenar algo a lo que no queremos llegar, la ciudadanía ha dado muestras de tolerancia y aguante". "Es la oportunidad de los diputados de mostrar que están a la altura del mandato que los llevó a las bancas que hoy ocupan. Ellos deben responder al mandato popular y no al gobierno de turno. Esperamos que ese mensaje les esté llegando", afirmó.

"Hoy estamos logrando algo muy importante que es mostrar presencia y simultaneidad con gente de la costa que tiene acceso a la Legislatura y los poderes", prosiguió Cerda. Consideró que los legisladores "tienen herramientas y se les han acercado propuestas como la ley tributaria extraordinaria".

Asimismo, resaltó la necesidad de que se busquen soluciones definitivas: "Lo único que se ha planteado es tomar más deuda, que es correr hacia adelante el problema y no resolverlo".