El diputado provincial Roddy Ingram conversó con Red43 sobre el pedido de los gremios de trabajadores estatales para que la Legislatura avance en un juicio político al gobernador, Mariano Arcioni. Al respecto, el legislador dejó en claro que no está de acuerdo y asimismo consideró que "la mayoría" de los integrantes de la Cámara piensan como él.

"No voy a participar de una reunión donde la agenda tenga como prioridad los proyectos de juicio político al gobernador. No estoy de acuerdo con este tipo de proyectos. No tengo inconveniente en charlar con los gremios pero no voy a participar de una reunión donde esa es la agenda predeterminada es este proyecto", resaltó Ingram. "La situación económica de la provincia es muy compleja, soy una de las personas que tiene sueldos atrasados, pero también veo el trabajo que está haciendo desde Economía el gobernador", agregó el diputado.

"Entiendo el enojo de los empleados en el atraso de los sueldos pero no voy a permitir que los gremios marquen la agenda con un juicio político al gobernador".

En el mismo sentido, amplió: "Creo que la mayoría de los diputados piensa lo mismo. Para mí la solución no es un juicio político, que se vayan Arcioni y Sastre y venga otra dupla. La solución es todo lo que está trabajando el Ejecutivo con diferentes proyectos para salir adelante". "El mes que viene son casi 30 millones de dólares que le van a sacar a la provincia de la coparticipación, la provincia no los ve, se lo sacan", graficó.

El legislador de Chubut al Frente hizo hincapié en que "no hay ningún mago que pueda solucionar esto en el corto plazo". Sí marcó como posible "tomar medidas como las que se están trabajando: reperfilar la deuda, una matriz productiva diferente, impuestos internos que no se estaban cobrando generarlos, si es necesario un achique o una reducción en el gasto público".

Además, adelantó que el cierre del año puede traer un respiro para la provincia. "Uno piensa que cerca de diciembre puede llegar a haber un alivio pero es complejo, no es fácil. Hoy estuve con el gobernador que viaja mañana a Buenos Aires, estábamos con distintos funcionarios. Participé de una reunión donde ese fue uno de los temas", indicó.