Según el pronóstico del portal The Weather Channel, este martes 29 de septiembre en Esquel las condiciones meteorológicas continuarán desmejorando. Se espera una máxima de 11° C y mínima de 0° C.

Hay altas probabilidades de precipitaciones durante todo el día. Será la antesala de días más fríos.

Desde mañana y hasta el viernes las mínimas volverán a valores bajo cero. Además, el miércoles y jueves la máxima no llegará a 10 grados. Desde el fin de semana comenzaría a mejorar.