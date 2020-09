El ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, estuvo reunido hoy con el intendente de Esquel, Sergio Ongarato. El mandatario municipal planteó este mediodía su preocupación por el crecimiento de tomas de tierras fiscales en lugares peligrosos y en muchos casos enmarcado dentro de un negocio.

Al respecto sostuvo que "es una reunión que tengo pendiente con integrantes del Poder Judicial". "No solo se da en Esquel, se está dando en todo el país y en Chubut siempre fuimos afectados con tomas de terrenos", remarcó.

"Hay que tomar medidas, yo soy un férreo defensor de lo que establece la norma, la propiedad privada y del Estado no la puede venir a tomar cualquiera porque se le ocurre".

Por otro lado, aclaró: "Entiendo que el Estado tiene que hacer un trabajo con esas personas que realmente tienen necesidades". Advirtió que "si hacemos un sondeo por ahí nos encontramos que el 90% tiene otro terreno o está en un negocio de toma de tierras". "Tenemos que diferenciar la necesidad de la comisión de un delito. Cuando hay una necesidad no tienen por qué usurpar, el Estado tiene que estar para darle el respaldo que no es solucionarle la vida, es darle las herramientas para que pueda superarse, no 'te regalo todo'", recalcó.