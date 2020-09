Desde esta tarde, se armó un gran operativo policial en diferentes barrios de Esquel. Principalmente, según lo indicado por el Ministro Massoni, serían en el Ceferino, Estación y Badén.

Precisamente, en el barrio Badén II, hablamos con el Comisario Paulino Gómez, Director de Seguridad, quien comentó: "Arrancamos hoy a las 18 y vamos a seguir hasta las madrugada en distinta modalidad. Un poco controlar a la ciudadanía, desalentar el quebrantamiento de las medidas sanitarias. De hecho suspendimos partidos de fútbol en a colina. Controlamos si la gente conduce en estado de intoxicación con personal de la APSV".

Además, Gómez agregó: "Se trata más que nada de prevención. Hemos sido bien recibidos por la gente, que está de acuerdo y pide más control. Nunca falta alguno que no le agrada soplar una pipeta, pero si no tiene nada que ocultar no tiene por que molestar".

"Está todo tranquilo y vamos a seguir todo el fin de semana en forma permanente. Mañana bajaremos lineamientos y ver las necesidades del personal policial".

Por otra parte, como hasta el momento no se registraron alcoholemias positivas, opinó: "Veremos a la madrugada. En este horario por ahí es medio inusual, pero se hace con el fin de que la gente tenga un ojo de alerta, que se puede chocar con un control esta noche".

"Tenemos diagramados unos operativos en toda la madrugada. Por razones de estrategia no voy a decir donde están. Pero hemos traído recursos para ese fin", concluyó Gómez.