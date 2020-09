En conferencia de prensa, Jorge Kovacevich, vocero del Consejo de Administración de la Cooperativa 16 de Octubre en el marco del conflicto con el gremio Luz y Fuerza a raíz del despido de trabajadores, reveló que hace minutos recibieron la notificación del dictado de conciliación obligatoria. "No tenemos los efectos jurídicos todavía porque lo recibió la asesoría legal", aclaró.

"Entendemos que habrá alguna audiencia en los próximos días y veremos cómo sigue el conflicto", indico Kovacevich. En cuanto a los motivos del conflicto, subrayó: "Nosotros mantenemos la postura que hemos tomado por unanimidad. Todas las resoluciones que sacamos en los últimos días las hemos trabajado mucho y están bien fundadas desde los hechos". "Jamás hemos perseguido ni a trabajadores ni a sindicalistas. Si uno mira para atrás los despidos son muy pocos y han sido fundados, con justa causa. La justicia nos viene dando la razón, la Cooperativa no ha perdido ningún juicio", prosiguió.

"Entendemos que no hay vuelta atrás pero en el marco este de que se ha decretado la conciliación obligatoria estamos dispuestos a dialogar manteniendo nuestra postura".

La conciliación obligatoria fue dictada de oficio por la Secretaría de Trabajo de Rawson y en este sentido, Jorge Kovacevich marco que el Consejo de Administración ha mantenido una postura abierta al diálogo: "Escuchamos que el sindicato decía que no, pero los hemos llamado el martes a dialogar y ellos entendían que no estaban dadas las condiciones". "Abrimos el diálogo y no quisieron acercarse, entendían que la única manera de dialogar era en la Secretaría de Trabajo", sostuvo.

En cuanto a la medida de fuerza que lleva más de una semana, consideró: "Se ha desvirtuado el eje del paro, se fueron agregando cosas al conflicto. Entendemos que no ha habido aceptación de interés colectivo, fueron medidas tomadas en las facultades que tenemos como Consejo de Administración respetando el convenio colectivo de trabajo y en ese ámbito nos hemos mantenido". Asimismo, remarcó que la Coop. 16 "es una de las pocas empresas de la ciudad que en este contexto paga los salarios al día, los trabajadores han cobrado el aguinaldo y se les ha dado un aumento de sueldo".