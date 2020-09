La jueza Carina Estefanía, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, dialogó con Red43 sobre las sensaciones que dejó la reunión del lunes entre el Superior Tribunal de Justicia y el gobernador, Mariano Arcioni. "En principio quiero resaltar que seguimos sin cobrar junio, tenemos tres meses y medio de atraso", subrayó.

"El gobernador se reunió con el STJ y los titulares de los Ministerios Públicos, pero debemos recordar que esa reunión la había solicitado la Asociación de Magistrados. No se nos concedió", explicó la magistrada. Sostuvo que la iniciativa surgida de esa reunión es "paliativa": "Como resultado hubo un anuncio de una propuesta que elevara el STJ de solicitar un crédito para pagar parte de una masa salarial o el aguinaldo atrasado. Sabemos perfectamente que fue una propuesta paliativa de la situación que se atraviesa, para enfrentar el malestar que hay en el Poder Judicial por el atraso y la incertidumbre que se vive".

Recordó que la Asociación de Magistrados no está de acuerdo con medidas que alteren el orden de pago o generen prioridades: "No hemos propiciado el inicio de acciones judiciales que revirtieran el orden de pago, más allá de que somos los únicos que no podemos tener otro tipo de ingresos y que la situación actual es muy compleja para las economías familiares. Muchos están pasando momentos muy difíciles para poder afrontar sus gastos". "Entendemos que de otorgarse este crédito estaría colocándonos en una reversión del orden de pago aunque sea parcial", analizó. Consideró que para ellos es necesario "que el gobierno de respuesta a toda la administración pública, que incluya al sector activo y pasivo. Las demás son medidas que pueden haber sido pensadas con buena voluntad para atemperar los ánimos pero que no van a ser la solución que necesitamos los chubutenses para que la provincia vuelva a caminar".

En este sentido, la doctora Estefanía se refirió a la presentación de un amparo de una asesora de Familia de Trelew, a través del que ordenaron a la Provincia cancelar la deuda salarial con ella. Este tipo de presentaciones "fue votada negativamente en asambleas. No era una intención del Poder Judicial revertir el orden de pago, porque ya sea por el carácter alimentario de los salarios o por la intangibilidad era muy probable que de iniciar una acción judicial la respuesta hubiera sido afirmativa". "Hay que ser realistas y enfrentar que estamos ante una provincia quebrada, sus ingresos son inferiores a los egresos. No es una situación nueva y a medida que transcurre el tiempo el endeudamiento es cada vez mayor", puntualizó. De todas formas, aclaró: "No se puede cuestionar a quien pretende ejercer su derecho cuando se le adeudan tres meses y medio de salarios, el cuestionamiento real y concreto debe estar dirigido a quien no paga".

"En atención a cuáles son los derechos vulnerados, seguramente la respuesta judicial va a ser positiva. Desde otros lugares de la administración pública también se podrían iniciar amparos y si esa fuera la vía para revertir la situación estaríamos en la misma porque no alcanzaría el dinero para todos".

"Precisamos un acuerdo político, sectorial, social, que permita llevar adelante medidas que tengan como resultado el bien común y no el de algunos sectores", evaluó. En función de esto hoy tienen prevista una reunión virtual con legisladores nacionales y diputados provinciales. El objetivo es "elevar el reclamo a las autoridades nacionales para que conozcan lo que pasa en Chubut en todos los sectores del Estado y puedan auxiliar".

Para la jueza, "el gobierno nacional debe tomar nota de lo que ocurre en Chubut y utilizar las herramientas que tenga a su alcance para auxiliar a una provincia con esta crisis económica y financiera". "Tenemos un endeudamiento en dolares con garantías que impiden adoptar la conducta de no pagar la deuda. Ello ha motivado que los 40 millones que se debían pagar en octubre ya estén siendo retenidos por el fideicomiso que tiene garantizada con las regalías, lo cual hace que la provincia no reciba regalías en estos meses", argumentó la titular de la Asociación de Magistrados.