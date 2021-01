El doctor Damián Serebrinsky se refirió al coronavirus en dialogó con Red43 y desmitificó algunas cuestiones que se hablan referidas a la pandemia. En primer lugar, aclaró que "no lo vamos a poder erradicar ni con la vacuna porque los animales lo van a mantener como huéspedes si bien no se infectan, va a ser como otros virus, lo vamos a tener siempre con nosotros".

"Hasta que la vacuna esté puesta al 70% de la población, que son 30 millones de personas, hay que seguir el mismo cuidado y protocolo que es el barbijo, la distancia social, el lavado de manos", subrayó y estimó que esto puede llevar al menos doce meses más. "Ya estamos más acostumbrados, no es como hace un año. El lugar donde no te cuidás es en tu casa o en una reunión social donde pensás que todos parecen sanos y te aflojás", advirtió.

En este sentido puso en valor la importancia de "evitar estas reuniones sociales": "Hay que juntarse con la gente que vos sabés que no tiene contacto con otros. Si tuviste contacto con alguien que potencialmente no se cuidó, no te juntes con tu abuela por lo menos durante los próximos 15 días hasta asegurarte qué pasó". "Eso está pasando, durante unos días contagiás y no tenés síntomas. Desde el momento que tenés síntomas 48 horas para atrás estuviste contagiando, entonces es importante meterlo en la cabeza", puntualizó.

Serebrinsky hizo hincapié después en remedios que permitirían tratar el Covid. Al respecto, detalló: "Eso de que comer alimentos alcalinos disminuye el virus es falso, se probó y no funciona. Todos los alimentos ingeridos modifican el PH desde el aspecto técnico de un alimento in vitro pero una vez que ingresan, el cuerpo tiene la capacidad de neutralizar los PH. No tiene ningún beneficio". "Lo único que en forma de spray ha demostrado bajar la carga viral es la carragenina que es una solución que se usa mucho para los cuadros de sinusitis, es de venta libre y es barata", indicó el especialista.

"La ivermectina es un antiparasitario que tiene la capacidad de matar al virus, no solamente al Covid. Esto se ha demostrado en tubos de ensayo, es destructor del virus el problema es que lo es con dosis muy altas", continuó. En relación a esta alternativa, subrayó que "los reportes que han salido muestran una tendencia a bajar el número de pacientes que evolucionan a formas graves. Está bueno pero todavía no tiene un sello oficial".

Eso sí, hay que tener en cuenta ciertas cuestiones: "Uno puede llegar a decidir si tiene síntomas y lo quiere tomar, está a la venta en farmacias. Se toma de forma distinta a lo que dice el prospecto. El prospecto va a decir que se toma en ayunas, en este caso se toma con comida, la dosis es distinta, debe acompañarse de aspirina los 14 días de tratamiento. No es lo tomo porque lo tomo". "Otro detalle muy importante es que no se puede tomar la ivermectina de origen para los animales, es tóxico para los humanos. Debe ser únicamente la que hacen varios laboratorios para uso humano", recalcó.

Por último, detalló: "Está el ibuprofeno inhalatorio que ha demostrado disminuir la capacidad de replicación viral". De todas maneras, aclaró: "Es una forma especial que hay que conseguir, no se consigue acá".