Esquel: continúan vacunando al personal de salud más expuesto al Covid

En diálogo con Red43, el director del Hospital, Sergio Cardozo, destacó que en el complicado contexto que atraviesa el nosocomio por la cantidad de casos de Covid continúa la vacunación a los trabajadores más expuestos a la enfermedad.

"La vacunación no es para todos en este primer momento. Es para los que están más expuestos al Covid, que es terapia intensiva, clínica médica, guardia y laboratorio", explicó. En este sentido, Cardozo dejó claro que "esto no se nos ocurrió a nosotros, es una norma que viene de Nación. Nos presionan para que vacunemos a todo el mundo pero no podemos porque tenemos que responder a la normativa nacional".

"Si alguien quiere vacunarse y no está expuesto al Covid lo invito a que trabaje en la atención directa y se lo va a vacunar inmediatamente".

"No tenemos el número exacto de personal que ya está vacunado", indicó el director del HZE. Asimismo, elogió la tarea del equipo encargado de organizar la aplicación de la Sputnik V: "Nos interesa que continúe bien, está muy bien organizado, quiero felicitar a la gente de vacunación. Han organizado el programa y no hemos tenido ningún problema".