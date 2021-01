El Secretario Coordinador de Gestión y Finanzas de la Municipalidad de Esquel, Cdor. Matías Taccetta, dialogó con Red43 sobre las gestiones y recorridas mantenidas en las últimas horas junto al Intendente Sergio Ongarato y el flamante Secretario de Obras Públicas, Ricardo Macayo, que tienen que ver con las obras públicas en la ciudad.

En principio, se refirió al convenio firmado entre la Municipalidad de Esquel y la Coop 16 de Octubre, en el que se trabajará para que unas 26 familias puedan tener el servicio de agua en el barrio Badén III.

En otro orden, el funcionario se refirió a la pavimentación por consorcios en distintos puntos de Esquel. Días atrás, desde el ejecutivo mantuvieron una recorrida por la zona de calles Belgrano y Roggero, lugar donde los vecinos firmaron el convenio con la empresa Simeoni e Hijos S.A., para iniciar la pavimentación. La misma, se realizará en calle Belgrano, desde Alsina a Don Bosco.

Seguidamente hizo referencia a la problemática con algunos consorcios, como el caso de barrio Los Sauces: "el reclamo lleva más de un año, con el Secretario de Obras Públicas buscamos darle la solución, con fondos municipales".

"Hay otras obras que han quedado sin finalizar. No sirve de nada tener consorcios si no se pavimenta bien o no se termina la pavimentación"