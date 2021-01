Torres: "La gestión de Ongarato y Taccetta nos enorgullece"

Ignacio Torres, diputado nacional de Juntos por el Cambio, se encuentra recorriendo Esquel y la zona. Ayer por la mañana se reunió con el intendente, Sergio Ongarato, y parte del gabinete municipal, pero también acompañó el desarrollo de la 95° Expo Ovina y conversó con comerciantes.

"Hablamos un poco de la agenda local, de problemas que vemos que no se están solucionando que si bien son facultad provincial como el caso de La Trochita, son temas que preocupan y ocupan por lo tanto creo que hay que empujar todos juntos para que se solucione de manera inmediata", explicó el legislador.

También abordaron la agenda parlamentaria "que tiene que ver con la realidad local, provincial y regional como es el proyecto de ley de reactivación productiva para la Patagonia sur". "Esto lo hablamos con comerciantes, lo presentamos en la Rural y queremos que en la primera sesión ordinaria del Congreso pueda avanzar con el consenso de toda la dirigencia provincial", indicó 'Nacho' Torres.

"Son temas que no tienen que ser politizados a nivel partidario sino que estamos hablando de la posibilidad de generar más laburo, de ser más competitivos, escalar en la cadena de valor", consideró. Remarcó que "una de las preocupaciones de las autoridades de la Sociedad Rural y muchos productores tiene que ver con eso, con una política que parece que atenta contra quien quiere generar laburo e invertir en la región".

En este sentido, el diputado manifestó: "Nosotros tenemos la presión fiscal más alta del mundo y es distorsiva, es regresiva. Hay impuestos que se generaron en distintas emergencias, que eran supuestamente transitorios y quedaron eternamente". "Hay un sinnúmero de impuestos que fueron haciendo cada vez más compleja, distorsiva y regresiva una matriz fiscal que atenta contra el desarrollo económico de todos", evaluó Torres.

"Acá en la provincia tenemos un potencial enorme y lo primero que hay que ver es un esquema de incentivo fiscal para poder ser una plaza más atractiva para generar laburo".

"Pero el tema puntual que hablaba Leo Jones, que es muy criterioso y sentido común, es que si vos querés una política para escalar en la cadena de valor justamente el incentivo a la hora de aplicar las retenciones tiene que estar a quien genera más trabajo", señaló el referente del PRO. Además, opinó que "se está haciendo todo lo contrario, se grava más al tipo que quiere generar laburo e invertir en la región. No se entiende desde el sentido común".

Por otro lado, cuestionó la instalación del debate por la zonificación minera: "La torpeza de querer generar un debate que fue un fracaso responde a un gobierno que está blindado en el microclima de Fontana 50 y no levanta la cabeza y mira lo que verdaderamente le preocupa a la gente que tiene que ver con otras cuestiones". "Eso es grave porque genera enojo, conflictividad social y resignación. Hay muchos vecinos de Chubut que dicen que siempre están los mismos y siempre es la misma corrupción y no tiene que ser así, no hay que acostumbrarse a esto", lamentó el diputado.

En este contexto, fue muy elogioso con el gobierno de nuestra ciudad: "Haciendo un contraste de Esquel con la provincia, con las mismas variables macroeconómicas complicadas, el municipio paga los sueldos el último día hábil de cada mes y se están haciendo obras". "Esquel es la muestra de que haciendo las cosas de manera responsable, con austeridad fiscal y visión a futuro se pueden hacer las cosas bien", valoró Torres.

"La gestión del intendente Sergio Ongarato, de Matías Taccetta, a nosotros nos enorgullece y creo que tiene que ser el faro para cualquier municipio que quiera encarar una gestión con responsabilidad, incluso en medio de semejante crisis que estamos viviendo, atendiendo lo sanitario y también la cuestión económica que es importantísima", concluyó.