Sandoval sobre la muerte de Ale: "Se fue de este mundo con el concepto de inocente"

Daniel Sandoval, abogado defensor de Juan Luis Ale que falleció esta mañana en Esquel como consecuencia del Covid-19. El 19 de enero había dado positivo y su defensa planteó cuando fue encerrado el riesgo que representaba por su edad y sus problemas previos de salud la posibilidad de contraer la enfermedad.

"Evidentemente la proporcionalidad y la razonabilidad de la medida no era tal, es una forma de pensar y un criterio de quienes hoy están al frente del Poder Judicial", consideró Sandoval. En diálogo con Red43 sostuvo que "en la sentencia a él no se le desvirtuó el estado de inocencia, la sentencia no encontró firmeza y por estas cuestiones paradójicas de la vida nos comunicaron el viernes de la inadmisibilidad del recurso ante el Superior Tribunal de Justicia para discutir esta situación que evidentemente era la posición que nosotros habíamos buscado dentro del STJ".

"Con la doctrina del STJ y la jurisprudencia de todos los demás fueros que realmente han considerado de que las causas estaban prescriptas y no tenía asidero la persecución penal".

Para el letrado "es una situación difícil de entender cuando hay injusticias dentro de la justicia, cuando uno dice las cosas en su momento todo es a opinión de algunos jueces como si fuese una parodia, el poder de teatralizar una audiencia judicial cuando uno no lo hace, uno dice lo que corresponde a la ley". "Desde un atril hacen consideraciones que no son las que corresponden", consideró.

"El señor Juan Ale se fue de este mundo con el concepto de inocente y con esa tranquilidad podrá quedarse la familia, las consideraciones que él mismo se llevó. De hecho él me mandó un audio cuando estaba internado diciéndome que era inocente y que se iba si se tenía que ir siendo inocente", contó Sandoval.

Remarcó que este desenlace "era totalmente evitable, una condición que nosotros dijimos que no era necesaria, él no tiene en absoluto ningún tipo de condena firme, Ojalá sirva como precedente de que encarcelar personas a costa de cualquier precio incluso hasta de la vida no se debe desarrollar de esa manera".

"Quienes ejercemos la defensa de los ciudadanos que nos confían sus intereses tenemos esa condición, la hemos propuesto infinidades de veces pero la medida cautelar de esto es mucho más sencilla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que son condiciones excepcionalísimas que se tienen que dar para que se de el cumplimiento de una pena como una cuestión anticipada", destacó el abogado.

En este sentido, afirmó: "Tenían otras formas, debía plantearse de otras formas. Tenía problemas de presión, en los riñones, problemas estomacales, cuando lo afectó este virus le generó una disfunción poliorgánica y eso le provocó la muerte".