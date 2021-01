La municipalidad denunció a la empresa encargada del pavimento en barrio Los Sauces

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Esquel, Ricardo Macayo, hizo una denuncia en Fiscalía para que se investigue el trabajo de la empresa a cargo de la obra del pavimento en la calle Tamburini, en el bario Los Sauces.

"Todo surge por la denuncia de los vecinos que me vinieron a ver, hicimos una reunión con los vecinos en el barrio la semana pasada y desde mi punto de vista el hormigón es de baja calidad", explicó el funcionario. Indicó que "se desgrana fácilmente y para mí no es durable. Una obra de estas debería durar 30 o 40 años y en estas condiciones va a durar meses. No sé cuál será la razón pero eso deberá ser determinado por algún perito".

Para verificar la calidad de los trabajos, Macayo solicitó que se convoque a un perito de afuera: "Propuse a Oscar Moreno de Trelew".

"La denuncia es contra la empresa que hizo el pavimento, Patagonia Vial S.R.L", detalló el secretario de Obras Públicas. En cuanto a la obra, indicó: "Se hizo en 2019, falta una parte y está abandonada".

En este sentido, resaltó: "Una obra pública no se puede abandonar y tiene que cumplir con la finalidad para la cual fue proyectada, no puedo hacer un pavimento y que dure 6 meses, o 2 años. Tiene que durar 30-40 años". "Para eso el Estado invierte en el mejoramiento de la red vial y la obra tiene que hacerse de calidad, tiene que ser un hormigón durable, que no se descascare. Tiene que ser una obra bien hecha, los que estamos en el ambiente de la construcción sabemos lo que es un hormigón bien hecho", agregó.