¿Cómo trabaja Defensa Pública en conflictos con menores?

En diálogo con Red43, el Defensor jefe del Ministerio de Defensa Pública en Esquel, Doctor Gerardo Tambussi, habló sobre cómo abordan desde dicho espacio las situaciones conflictivas con menores.

"La Defensa Pública tiene la defensa penal, defender a las personas acusadas por Fiscalía de un delito que pueden ir a un abogado particular o a un defensor penal; la parte civil, pobres y ausentes, gente que no puede pagar un abogado particular; y después tenemos Asesoría de Familia que es lo que antes era el Defensor de Menores y ahora se llama Asesor de Menores", explicó Tambussi.

Indicó que se trata de un magistrado "que tiene que decidir de acuerdo a lo que él considera por las leyes que existentes en la parte de niños lo que sería el interés superior". "Nosotros actuamos tanto en la parte civil, donde defendemos a los adultos y a los niños cuando nos toca, y el Asesor que interviene en todos los asuntos que hagan al interés de los chicos", agregó.

"Ahí es donde entra a veces como última ratio el niño separado del grupo familiar y se lo puede alojar en un hogar. Acá tenemos el minihogar hasta 13 años, hogar de adolescentes para varones y para mujeres y el COSE que es para menores involucrados en delitos", detalló el Defensor. "Todos los chicos que están en hogares son causas judicializadas, porque la internación tiene que ser aprobada por un juez, en este caso los de Familia. Después, las partes cada una interviene en el rol que le toca", remarcó.

En caso de los menores de edad alojados en estos lugares "el trabajo es buscar la externación. Siempre que tenés que privar a un niño de su ámbito familiar hay que acudir primero a la familia ampliada, abuelos, tíos, o alguna familia solidaria aunque no sean parientes, está el programa RUCA". Sin embargo, advirtió que "conseguir una familia solidaria para un niño que ya no es un bebé es bastante más difícil porque el niño viene con todos sus problemas. Es una responsabilidad muy grande, no es fácil".

"Siempre la búsqueda es que vuelvan con su familia, que puedan ser insertados a una familia que los acompañe hasta su mayoría de edad o si se genera un vínculo afectivo a una adopción, pero siempre es tratar de que el hogar sea la última posibilidad que se tome", continuó el Tambussi.

¿Qué puede llevar a que un niño o adolescente sea separado de su familia por la Justicia?: "Pueden ser temas de violencia familiar, o que los papás no pueden ejercer el rol paterno o materno de una manera adecuada y el chico empiece a entrar en una situación donde sus derechos se vean vulnerados".