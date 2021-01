Varios turistas han llegado a la ciudad de Esquel sin conocer la información de que rige la ordenanza municipal de Tolerancia Cero de alcohol al volante y generó polémicas.

Ante esta situación, el concejal Diego Austin, el único que votó en contra cuando salió la ordenanza, advirtió que "esto iba a pasar" y propuso nuevamente derogar la ordenanza para enfocar la tolerancia cero en campañas de concientización.

"Fue una de las cosas por las que me opuse. No se puede sancionar una ordenanza que vaya sobre la Ley Nacional y sin tener respaldo de una Ley Provincial. Era claro que iba a pasar esto. Se sancionó, está controlando la Policía. La Municipalidad no puede controlar porque no tiene alcoholímetros y no se compraron. A veces se legisla para la tribuna. Les advertí por qué era inviable e inaplicable. Ahora tenemos este tipo de conflictos. Escuchaba a los turistas y ahora no se puede hacer nada porque ya está aprobado", expresó Austin.

"La única opción es derogar la ordenanza y acatar la Ley Nacional de Tránsito. Eso sí, hacer más controles las 24 horas del día. Invertir en radares de velocidad, porque el principal causante de accidentes es el exceso de velocidad y la distracción", agregó el concejal.

Además, hizo hincapié en concientizar: "Hay que empezar con las campañas de prevención. Desde que se aprobó la ordenanza no hubo nada en los colegios, ni carteles que digan que hay tolerancia cero. Una persona sin redes sociales ni contacto con los medios de comunicación te dice que no sabía que hay tolerancia cero porque no hay carteles. Lo más viable es derogar la ordenanza. Tenemos que trabajar sobre que la gente adquiera la cultura que si tomó, no tiene que manejar y acompañar todo con una acción. No se promociona el conductor designado, ni incentivos para los locales de comida ni cervecerías. No se ha trabajado en nada de eso".