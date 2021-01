El Director del Área Programática Esquel, Roberto Alonso, dialogó con Red43 sobre la situación sanitaria en la zona y la reanudación del Plan DetectAr en Esquel.

Con respecto a las nuevas resoluciones para la ciudad, Alonso detalló que "planteamos la necesidad de que se tomaran medidas apuntando a disminuir la circulación de gente, viendo que iban creciendo los casos. No se tomaron en su momento pero apoyamos las medidas que se tomaron a partir del día 31".

"He notado que no hay un control. Si no hay un control, no funcionan. El comportamiento social venimos viendo que no es el mejor"