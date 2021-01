Carlos Agüero conversó con Red43 sobre la decisión drástica que tuvo que tomar junto a su familia de cerrar la parrilla 'La Trochita'. Si bien aseguró que intentaron sostener el emprendimiento familiar, todo lo ocurrido en 2020 les provocó grandes dificultades y reclamó: "No tuve ningún apoyo del municipio".

"Lamentable lo que nos sucedió, veníamos con un arrastre de los 4 años del gobierno anterior, remontamos un poco en enero y febrero, pasó lo de marzo y se complicó. después de tantos años de sacrificio con la familia. Yo la verdad no he tenido mucho acompañamiento del municipio, yo le aporté impuestos hasta hace un mes y medio atrás", relató.

"Me fui atrasando con los servicios por no poder cumplir y ahora las medidas que tomaron fueron alevosas, cerrar un 31. Yo si bien no había invertido mucho en mercadería, la hice, ¿y ahora?".

"Estas restricciones que tomó el municipio de golpe, no fue culpa nuestra", sostuvo el comerciante. Afirmó que "nosotros desde que empezó la pandemia y tuvimos la posibilidad de trabajar, contamos con una capacidad para 50 personas pero solamente atendíamos 5 mesas de 4 personas". "Clientes puntuales que tenía desde que abrí la parrilla les tuve que decir que no porque no quería tener problemas con nadie. Mi hija les explicó que queríamos cumplir con las normas para no tener problemas con el municipio pero lamentablemente hay algunos que no entendieron la situación", comentó Agüero.

Sostuvo que "hasta el último momento seguí cumpliendo con las normas que dieron el municipio y la provincia. Por cumplir las reglas me fue así". "Fueron 17 años, la levantamos de cero, esfuerzo propio de la familia. Nadie me dio algo para hacerlo. Fue un emprendimiento familiar, con una línea de crédito y una idea", recordó.

"Yo llegué a tener hasta 3 personas blanqueadas pero hoy fue la pandemia pero también fueron medidas que no acompañaron. No tuve ningún apoyo del municipio".

"El intendente dice que saque mesas a la calle pero tengo una calle de tierra enfrente, ni regador, si tuviéramos un regador...", planteó. Además, apuntó que el trabajo por delivery no rinde: "El costo que tengo es el mismo que si atiendo gente. Gasto más porque gano menos".

Para Agüero las normas no son claras: "Es contradictorio permanentemente". En este sentido, dijo que no le comunicaron las flexibilizaciones dispuestas el lunes: "Algunos se enteraron, otros no. Yo me enteré porque estaban las cervecerías abiertas, si no no me entero y como yo muchísimos comerciantes".