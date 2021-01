Yasir Said, propietario del restobar Black Rock, contó cuál es su realidad y pidió mayores libertades para trabajar. "Estamos laburando tratando respetar las medidas, no estábamos utilizando la máxima capacidad en el interior del bar, usamos las 7 mesas de afuera", explicó.

"Laburamos más que nada con el turista, nos tocó recibir gente de afuera cuando la medida era mucho más dura y había que cerrar a las 10 de la noche, no tenían nada para comer y nos pedían por favor que le cocinemos algo", relató el gastronómico. En cuanto al cliente local, advirtió: "Creo que tiene mucho miedo y no está saliendo, al menos nosotros no estamos recibiendo".

"Estamos trabajando muy bien con los turistas y tengo la ventaja de compartir con mi familia que tiene un complejo de cabañas. No ofrecemos en conjunto pero están consumiendo de acá, ofrecemos cerveza artesanal tirada y trabajamos con producción local".

Said dejó en claro que buscan cumplir los cuidados y no les resulta muy beneficioso poder atender al aire libre: "Nadie está exento de contagiarse. Siempre jugamos con el clima, es muy cambiante. Hoy se puede laburar afuera pero después no sabemos qué vamos a hacer". "Por eso pedimos que nos dejen trabajar, el lugar más seguro para venir a consumir es en restaurantes o bares habilitados. A nosotros nos proponen una capacidad máxima que respetamos y es un cuidado real entre todos", resaltó.

"Ponemos alcohol en gel en las mesas, pedimos que la gente no se aglomere, respetando todos los protocolos opino que funciona. No me ha pasado que los clientes se enojen o quieran meterse igual, respetan la capacidad máxima y reservan previamente", indicó el comerciante.

"Es incierto, a medida que nos van dado cuerda laburamos al máximo posible, respetando protocolos, el distanciamiento y tratamos de aprovechar todos los recursos porque en mi caso vivo de esto, no tengo otro ingreso".

Reclamó que las autoridades entiendan "que nosotros vivimos de esto, respetamos pero realmente necesitamos trabajar". "Es una montaña rusa, por momentos podemos laburar bien, por momentos se asustan y no salen, ahora que estamos recibiendo gente de afuera es un plus. Cuidarnos entre todos es la única solución, no existe otra manera", cerró.