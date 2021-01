Estefanía Peloff es una vecina de Esquel que dio positivo de Covid durante los últimos días. En diálogo con Red43, contó su situación, qué síntomas tuvo y cómo transita el aislamiento junto a su familia.

"Me fui a pasar Año Nuevo al Parque Los Alerces. El 2 de enero me empecé a sentir mal, me dolía mucho el cuerpo, empecé con tos, con dolor de garganta y los síntomas eran muy compatibles pero no creía que tuviera el virus porque no había estado con nadie que me haya dicho que lo tenía", explico. "No había sido contacto estrecho de nadie, yo trabajo en la Cooperativa y el 31 de diciembre no trabajamos".

Estefanía resaltó que desde que tuvo los síntomas decidió aislarse: "El 3 que era domingo me viene a mi casa, avisé en el trabajo que tenía síntomas y no fui el lunes a trabajar". "Los síntomas empezaron a aumentar, lo peor es la noche, tenía fiebre, más de 37.5°, llegue a tener 37.8°. Asistí al centro del Badén, me hicieron el hisopado y tenía una carga viral muy importante, el hisopado dio positivo enseguida, en el momento que tocó el reactivo. Hubiera seguido contagiando a muchísimas personas si no me aislaba", remarcó.

"Tengo una nena de 7 años y un nene de 9, que por ahora no se han dado por aludidos salvo un dolor de cabeza o algo así, pero mi marido y yo durante la noche la pasamos bastante mal. Los dolores de cuerpo, el dolor abdominal, de espalda, la fiebre, no está bueno pasarlo".

"Lo ideal es que se cuiden porque no es una gripecita", resaltó. Asimismo agradeció el acompañamiento de familia y amigos que colaboran con lo que necesitan comprar: "Dejan las cosas detrás del portón y las buscamos".

Estefanía no sabe dónde se puede haber contagiado: "Me cuidé desde el momento 0, mi marido trabaja en el área de Salud y veníamos con la costumbre del tema del hantavirus. Ya era un hábito hacer las compras y desinfectar los alimentos cuando llegábamos. El 31 fui al supermercado a comprar, llegué, desinfecté todo, siempre usando el tapabocas. Como hábito tengo el alcohol en gel y el alcohol en spray en el auto. No sé donde lo pude haber agarrado". "Siempre tuvimos todas las medidas de seguridad para no contraer ni este ni otros virus, en el trabajo también estoy siempre con el alcohol en gel, el alcohol líquido, en spray, recomendándole a mis compañeros el uso. Todos los síntomas daban que era Covid pero no entendía donde podía habérmelo contagiado", continuó.

En cuánto al monitoreo de Salud, advirtió: "En mi caso no hay un seguimiento. Se comunicaron únicamente para enviarme los link para darme de alta. Me cargué ahí y cargué a mis contactos estrechos pero más que eso no". "No me han informado que hacer con los chicos. Nos dijeron que el pequeño dolor de cabeza que manifestó el nene puede ser un síntoma de Covid y a partir de ahí le cuentan los 10 días", agregó.