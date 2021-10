La canción del domingo: Superstition

Superstition (Superstición) -la propuesta que tenemos para este domingo- es una canción del cantante, compositor y productor Stevie Wonder, Superstition fue lanzado como el primer sencillo de su disco Talking Book en octubre de 1972, gozando de una masiva acogida.

}Con él el artista ganó dos premios Grammy (en su exitosa carrera acumula 25). En el año 2004, la revista Rolling Stone consideró el tema como uno de los 500 mejores de todos los tiempos.



Por si fuera poco, en una encuesta realizada en Gran Bretaña, en el año 2019, esta creación de Stevie Wonder se situó como la predilecta de la audiencia dentro de las publicadas durante el reputado recorrido cronológico de la discográfica Motown, superando a leyendas como Jackson 5, Marvin Gaye, Lionel Richie o The Temptations, entre otros.



Como dato interesante, en 1973, Stevie Wonder intervino en el programa infantil Barrio Sésamo, tocando una sobrecogedora e impactante versión, de 7 minutos, de “Superstition”. Aquella fue una iniciativa, hasta entonces inédita dentro de esa popular emisión para niños, y supuso un acalorado aplauso en Estados Unidos. Luego de ello varios artistas se sumaron a propuestas similares.



El estadounidense Stevie Wonder nació el 13 de mayo de 1950, además de ser uno de los más exitosos y reconocidos artistas en la compañía discográfica Motown, con más de 100 millones de discos vendidos, es, también, un activista social. Según la Organización de las Naciones Unidas, “el activismo de Stevie Wonder ha ejercido una influencia fundamental en acontecimientos ocurridos en los Estados Unidos y en el mundo”.



Ciego de nacimiento, fue un niño prodigio y durante su carrera ha grabado diversos discos y sencillos que fueron aclamados por la crítica; también ha escrito y producido para otros artistas. Además, Wonder toca diversos instrumentos como la batería, bajo, congas, y, más notablemente el piano, la armónica y el teclado.



Letra en español de Superstition (Superstición)



Muy supersticioso, la escritura está en la pared

Muy supersticioso, las escaleras se van a caer

Bebé de trece meses, rompió el espejo

Siete años de mala suerte, las cosas buenas de tu pasado

Cuando crees en cosas que no entiendes

Entonces sufres

La superstición no es el camino

Muy supersticioso, lávate la cara y las manos

Libérame del problema, haz todo lo que puedas

Mantenme en un sueño despierto, mantenerme fuerte

Si no quieres salvarme, triste es mi canción

Cuando crees en cosas que no entiendes

Entonces sufres

La superstición no es el camino, sí, sí

Muy supersticioso, nada más que decir

Muy supersticioso, el diablo está en camino

Bebé de trece meses, rompió el espejo

Siete años de mala suerte, cosas buenas en tu pasado

Cuando crees en cosas que no entiendes

Entonces sufres

La superstición no es el camino, no, no, no