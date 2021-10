Daniel Caneo, es miembro de la Remisería Inclusión Social y en diálogo con Red43 explicó lo sucedido el miércoles en el Concejo Deliberante de Esquel.

En este sentido, Caneo indicó que estuvieron en el Concejo Deliberante "porque estamos pidiendo una prórroga de habilitación comercial para comenzar a trabajar con cinco autos comunes y reunir el dinero para buscar otro vehículo adaptado".

"Si no nos dejan trabajar, no podemos generar dinero", explicó.

Al ser consultado por la denuncia del edil, Gerardo Fillipinni, Caneo aseguró que "nadie le pegó a nadie, sólo le pedí por favor que nos deje trabajar porque es el concejal que más excusas pone".

"Hace 9 meses estamos pidiendo una prórroga y esta situación cansa", aseveró el remisero.

Asimismo, manifestó que presentaron "todo lo que nos pidieron, nos reunimos con el Intendente y tienen buena voluntad para solucionarlo, pero los concejales nos dicen que no".

Y resaltó: "Es feo que uno vaya con las herramientas para trabajar y este concejal se nos ría en la cara. Eso da bronca e impotencia".

Por último, Caneo reconoció que hoy realiza "viajes clandestinos, porque no tengo otro trabajo y Fillipini me dijo que me iba a secuestrar el auto, pero nos costó mucho cosechar clientes y me llaman porque tienen confianza, además tenemos que pagar el alquiler de la remisería".