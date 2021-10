Agenda cultural: Actividades con más público presente

El Secretario de Cultura de la Municipalidad de Esquel, Damián Duflós, destacó la realización de distintos eventos en la ciudad con la presencia de público.

"La agenda cultural se va agrandando con la flexibilización de eventos con presencia de público y eso es una alegría", remarca el funcionario en diálogo con Red43.

Seguidamente, solicitó que la gente esté atenta a las redes sociales de la secretaría, ya que allí es donde se realizan los anuncios de las distintas actividades a realizar.

Desde las 21 hs de hoy viernes, desde el Centro Cultural Esquel Melipal se ofrecerá una nueva emisión de Transmitir Cultura. En esta ocasión participarán los ganadores y menciones del concurso Canta Joven Canta.

El concurso Canta Joven Canta, organizado por Espacio Joven de la Secretaría de Cultura y Educación, se llevó a cabo el pasado 26 de setiembre y reunió a más de 20 jóvenes entre 12 y 25 años.

El certamen se dividió en tres categorías: sub 15, sub 18 y sub 25 de las cuales resultaron seleccionados un ganador por cada una y seis menciones en total. Ellos son:

Categoría Sub 15: Luciano David Rojas y Abril Robles

Categoría Sub 18: Candela Cartagena, Maia Braese y Renata Poblete

Categoría Sub 25: Jeremías Mendoza, Carla Díaz, Melani Brucen y Maximiliano Garay

El jurado estuvo integrado por las profesoras Julia Pérez Diez y Alma Ainqueo y el Secretario de Cultura y Educación Damián Duflós.

El show se podrá presenciar de manera gratuita. Debido a que el cupo es reducido las entradas se deben retirar previamente en el Centro Cultural Esquel Melipal. Asimismo se transmitirá en vivo por el Facebook y YouTube de Cultura Esquel.

Además, Duflós recordó que están por finalizar las inscripciones para el Pre Cosquín, que se realizará los días 6 y 7 de noviembre en la ciudad de Esquel.

"Este fin de semana tenemos las últimas funciones de Los Lázaros": Ya están disponibles para retirar las entradas gratuitas para las últimas funciones del 15, 16 y 17 de octubre a las 21:00 hs. en el Auditorio Municipal.

Muestras en el Centro Cultural Melipal, Concierto de Piano, entre otras, son las propuestas para este fin de semana. Cabe resaltar, que se aumentó el aforo en el Auditorio Municipal; ahora, tiene capacidad para el 50%, ocupando butacas de por medio.