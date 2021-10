Betty Monca es una reconocida atleta de la ciudad, ganadora de innumerables trofeos y medallas en competencias de todo el mundo y en éste Día de la Madre dialogó con Red43 para llevar un mensaje especial.

En tiempos donde la rutina, dificulta el espacio para el cuidado personal, Betty recomendó "darse el tiempo para una" y relató su historia como madre y atleta.

De oficio peluquera, fue mamá a los 40 años y para sentirse más activa en el cuidado de su bebé comenzó a entrenar. Hoy, con 75 años mantiene esa práctica y asegura que "no hay edad para comenzar".

"A los 40 años fui mamá por primera vez, era un bebé muy activo desde chiquitito, pero para poder seguirle el ritmo comencé a los 44 años a hacer ejercicio", relata Betty quien nos recibe en una sala rodeada de trofeos.

En este sentido, reconoció: "Antes no caminaba ni media cuadra, pero me entusiasmé con una carrera que había en Trevelin que incluía bicicleta y atletismo. La bici la tenía dominada pero tuve que comenzar a caminar".

Asimismo, sostuvo que fue un sacrificio diario: "Al comienzo me agitaba muchísimo, no podía respirar. Pero fui agregando cada día una cuadra, una vuelta a la manzana más, hasta que hice los 7 kilómetros sin parar".

"No tenía nadie que me enseñe, lo hice de corajuda. En su momento no habían mujeres grandes, corría con chicas de 15 años", aseguró la reconocida atleta esquelense.

Betty recordó que al terminar su primer carrera le gustó el cansancio, "era muy diferente a estar cansada por las tareas de la casa y es algo que tienen que experimentar", invitó.

"Estuve 10 años corriendo por correr, sin premios, sólo hacía porque me gustaba y luego salí Campeona Nacional de Veteranos. Luego fui campeona Sudamericana y pude hacer un mundial. Viajé a Australia, competí y volví apenas terminé cambiándome en el taxi", recordó de sus años de competencia.

"Me costaba mucho dejar a mi hijo, pero competía y volvía enseguida".

Betty agregó que cuando comenzó "aprovechaba las horas que mi hijo estaba en el jardín y siempre estuve presente, no precisé dejarlo con nadie. Cuando creció y comencé a viajar, quedaba con su papá".

"Al ser ama de casa uno se tiene que dar el tiempito para andar, porque vas a tener más energía y cuando comenzás el cuerpo necesita la actividad".

Hoy, 31 años después del inicio de su vida como atleta y madre, Betty continúa su actividad saliendo a caminar de forma diaria con un grupo de mujeres, "en su mayoría son abuelas, pero cada una sabe que esa es la hora para dedicársela a sí mismas".

Y asegura que "ni la edad ni la ropa es excusa, hay que comenzar con lo que uno tenga y a la edad que sea. No estén tanto con la computadora o con el tele, escuchen música y hagan ejercicio", recomendó.

"Le digo a las mamás que se pongan las zapatillas y salgan a caminar, dejen los tacos para la noche", concluyó.