Carlos Cólcer del Club de Observadores de Aves (COA-Diucón) comentó que no tuvieron más información sobre el estado de salud de la Cóndor Quica.

Hace unas dos semanas, Cólcer habló en Radio Nacional con la veterinaria de la Fundación de Mendoza donde se encuentra Quica y después perdieron comunicación.

"No estoy insinuando nada, es una realidad, no nos atiende el teléfono. La gente de fauna ha dado una cosa muy por encima, pero no hay información. Creo que amerita", expresó Cólcer.

Además, agregó: "Nosotros queremos lo mejor para Quica y todas las aves. Las radiografías que se mostraron se pudieron hacer acá. Por otro lado, los perdigones que tenía y el plomo no es que lo tenía de ayer. Vaya a saber cuánto hace, de hecho estaban enquistados. Evidentemente, el plomo es perjudicial pero los niveles que tenía, era que no le impedía hacer su actividad normal. Igualmente se la llevaron. Queremos información, nada más".