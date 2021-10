We Are the World es una canción grabada por un grupo de músicos famosos formado especialmente para la ocasión denominada USA for Africa El tema fue escrito por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985



Las terribles imágenes de la hambruna sufrida en parte del continente africano -principalmente Etiopía- dieron al cantante y activista social, Harry Belafonte, la idea de realizar una campaña de recaudación de fondos con fines humanitarios. La convocatoria fue atendida por más de cuarenta músicos.

“Dejen los egos en la puerta”, decía el cartel que en la entrada del estudio donde se grabó la canción.



El tema se convirtió en número uno en tiempo récord. El video estaba todo el día en los canales. Se organizaron pasadas simultáneas en radios de todo el mundo. Ganó el Grammy a la producción y al tema del año y recaudó muchos millones de dólares para su causa.



We are the World se convirtió en un fenómeno irrepetible. El mundo de la música, con el correr de los años, se mostró más sensible a las causas sociales con recitales, grabaciones y declaraciones públicas. Este tema no fue el pionero. Ya habían estado George Harrison y su Concierto para Bangladesh y Bob Geldof con Live Aid. Sin embargo, We are the World marcó un hito irrepetible al convocar a las mayores figuras de su tiempo y al conseguir una impresionante repercusión.





Letra en español de "We Are the World” (Somos el mundo)



Llega un momento en que escuchamos cierta llamada

Cuando el mundo debe unirse como uno

Hay gente muriendo

Oh, y es hora de echar una mano a la vida

El mejor regalo de todos

No podemos seguir fingiendo día a día

Que alguien, en algún lugar pronto hará un cambio

Todos somos parte de la gran, gran familia de Dios

Y la verdad, sabes, el amor es todo lo que necesitamos

Somos el mundo, somos los niños

Somos los que hacemos un día más brillante

Así que empecemos a dar

Hay una elección que estamos haciendo

Estamos salvando nuestras propias vidas

Es verdad, haremos un mejor día

Solo tú y yo

Woah, envíales tu corazón

Para que sepan que a alguien le importa

Y sus vidas serán más fuertes y libres

Como Dios nos ha mostrado al convertir las piedras en pan

Y entonces todos debemos echar una mano

Somos el mundo, somos los niños

Somos los que hacemos un día más brillante

Así que empecemos a dar

Woah, hay una elección que estamos tomando

Estamos salvando nuestras propias vidas

Es verdad, haremos un mejor día

Solo tú y yo

Cuando estás deprimido y fuera, parece que no hay esperanza en absoluto

Pero si solo crees, no hay forma de que podamos caer

Bueno, bueno, bueno, démonos cuenta, oh, que un cambio solo puede llegar

Cuando estamos juntos como uno

Somos el mundo, somos los niños

Somos los que hacemos un día más brillante

Así que empecemos a dar

Hay una elección que estamos tomando

Estamos salvando nuestras propias vidas

Es verdad, haremos un mejor día

Solo tú y yo

Somos el mundo (el mundo)

Somos los niños (somos los niños)

Somos los que hacemos un día más brillante

Así que comencemos a dar (así que comencemos a dar)

Hay una elección que estamos haciendo

Estamos salvando nuestras propias vidas

Es verdad, haremos un mejor día

Solo tú y yo

