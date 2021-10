El Ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, explicó en Red43 lo sucedido en la detención de un hombre en Trelew que tenía pedido de captura por homicidio en Caleta Olivia.

En aquella situación, Massoni participó de la detención portando un arma de fuego y desde la Fiscalía investigaron su accionar.

"Llamó mucho la antención porque la imagen es fuerte, pero la realidad es fuerte. Es una detención contemplada en el código procesal penal. Era una persona pedida de captura por un homicidio en Caleta Olivia, Santa Cruz. Teníamos la información que estaba en Trelew con arma de fuego", indicó el Ministro de Seguridad.

Sobre el hecho en particular manifestó: "Venía en una camioneta con el señor que maneja la comunicación. En una vereda en el barrio INTA vemos a dos personas y una era la persona que buscábamos. Se detienen los vehículos, se baja el jefe de Policía y me pide intervención porque existía una persona más y se podía generar un escenario de inseguridad total porque no sabíamos si podían llegar a tener armas".

"Dirán qué imagen fuerte un ministro con un arma en la mano. Olvídense de que soy ministro. Soy un ciudadano que está realizando una detención privada o de civil y con un arma porque tengo autorización y portación de arma de fuego. Para eso he hecho todos los pasos para tener la portación y ameritó que saque el arma porque estaba buscando a un homicida que nos decían que tenía arma de fuego. ¿Dónde está lo ilegal en esa detención", agregó Massoni.

Sobre la investigación respondió: "Hay una jueza, que no me extraña su actuación, Mirta Moreno, que fue quien dejó sin efecto las resoluciones del ministerio de seguridad en la pandemia y de ahí ingresó la enfermedad a la provincia del Chubut. Es una jueza que nos pide mandar delincuentes conocidos a la casa porque le molesta el ruido de una gotera o porque tiene el inodoro roto que rompió él mismo o porque se incendió la celda que incendió él mismo".

"No me llama la atención porque dijo en la audiencia, porque lo dejaron en libertad al delincuente, empezó a juzgar la actividad como ilegal cuando no había tenido contacto ni entrevista con absolutamente nadie. Pasó a ser más importante si mi imagen era más fuerte o menos fuerte o si habíamos agarrado a un homicida. Ridículo. La he denunciado porque no puede ser jueza una persona que está más preocupada por los derechos de los delincuentes que lo que le pasa a la sociedad", agregó.