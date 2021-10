El diputado nacional Gustavo Menna reiteró su posición “absolutamente a favor de la ley de etiquetado frontal de alimentos”, aunque dijo que para la sesión de ayer martes Juntos por el Cambio había pedido que se incluyan también la Ley Ovina, clave para la producción en la Patagonia, y la Emergencia Educativa. Sin embargo el oficialismo se negó a que esos temas formen parte del orden del día.

La ley de etiquetado, explicó Menna, “apunta a cuidar la salud de los consumidores y a hacer valer el derecho a una información adecuada y veraz en la relación de consumo, tal como lo manda el artículo 42 de la Constitución reformada en 1994”.

Recordó que el proyecto “vino a Diputados con media sanción del Senado hace mucho tiempo y al kirchnerismo nunca le interesó ponerlo en tratamiento”, al tiempo que agregó que “la diputada Brenda Austin, de nuestro bloque, fue la que más peleó por lograr su tratamiento”.

Convocatoria sin consensuar

Menna explicó que la situación de ayer martes se generó porque el “Frente de Todos realizó una convocatoria a sesión especial sin consensuar los temas, con una petición hecha el viernes pasado a la noche luego de que cerrara la Mesa de Entradas del Congreso”.

El oficialismo, añadió, “buscó atropellar de prepo y armó un temario que excluyó temas que también son una deuda pendiente del Congreso, como la Emergencia Educativa, la ley de Alquileres y, en el caso de nuestra región, la Ley Ovina, que está vencida desde abril porque al Gobierno no le interesa apoyar al campo ni a la producción”.

“Por eso desde Juntos por el Cambio pedimos que se incluyeran todos esos temas como condición para sesionar, y que se pusiera un plazo para que las comisiones comiencen a tratar la ley de presupuesto 2022 y la Boleta Única de Papel”, agregó.

En consecuencia, Menna advirtió que “el kirchnerismo usó la ley de etiquetado para generar una situación y le salió mal, porque todavía no entendió el mensaje de las PASO, no asume la derrota ni comprende que ya no puede llevar de prepo a nadie a una sesión”.

Y además mencionó que “no lo acompañaron los bloques minoritarios que antes eran sus aliados y ni siquiera buena parte de sus propios diputados, que también se negaron a dar quorum”.

“Se terminó el Congreso de las mayorías automáticas”, definió el legislador chubutense.

Sobreactuación y pobreza

“Nadie le cree al Frente de Todos la sobreactuación con la ley de etiquetado a la que todo este tiempo tuvieron cajoneada. Como tampoco les preocupa la situación alimentaria de los niños y las niñas, como lo demuestra que con sus políticas han condenado a la pobreza a casi el 55% de la niñez”.

Por ello, concluyó, “vamos a pedir que se traten prontamente todos los temas, etiquetado frontal, pero también la Emergencia Educativa y la Ley Ovina. Y vamos a seguir firmes interpretando el mandato popular del 12 de septiembre para que se termine el mandoneo y la soberbia”.