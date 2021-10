El gobierno del Chubut dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia en el que se establecen pautas de cuidado y prevención por la pandemia de coronavirus hasta el 31 de diciembre inclusive.



El DNU 866/2021 firmado por el gobernador Mariano Arcioni adhiere en líneas generales a la norma nacional y confirma "la presencialidad plena en la totalidad del sistema educativo provincial, incluso en los establecimientos de los niveles y modalidades, de acuerdo a la resolución adoptada por el Consejo Federal de Educación de la Nación (Cofesa)".



El decreto provincial establece que no habrá restricciones para la circulación urbana e interurbana de las personas dentro del territorio provincial, a excepción de aquellas que revistan la condición de caso sospechoso, caso confirmado de Covid-19 o los contactos estrechos de casos confirmados.



"En esos casos, deberán cumplir los días de aislamiento conforme lo previsto en la norma nacional, en las condiciones que en la presente se indican, como así también cualquier otra medida que en protección de la salud de la población en el futuro disponga la autoridad nacional o provincial", se destaca en la normativa.



También quedan habilitadas "las actividades en discotecas y salones de fiestas con desarrollo de bailes con concurrencia limitada y se fijan aforos según las características de las mismas".



Los viajes de egresados o similares, deberán contar con autorización de las provincias de destino y permanencia, pero todas las personas integrantes del contingente deberán contar con un test de antígeno negativo al momento de embarcar.



Previo al abordaje del transporte de regreso, quienes integran el contingente deberán realizar un test de antígeno.



"De resultar positivo alguno de los tests diagnósticos, se deberá coordinar con las autoridades locales para el aislamiento de los casos y sus contactos estrechos" indica otro párrafo.



Aquellas personas que no cuenten con esquema completo de vacunación 14 días previos al inicio del viaje, deberán realizar un aislamiento de 7 días y un nuevo testeo cuyo control estará a cargo de la empresa de viajes.



En el caso de los jubilados, todas las personas integrantes del contingente deberán presentar esquema de vacunación completo ocurrido por lo menos 14 días previos al inicio del viaje.



También fueron habilitadas las discotecas, locales bailables, salones de fiestas o similares que se realicen en espacios cerrados, y podrán utilizar como máximo el 50 por ciento de la capacidad autorizada, salvo en los casos en que expresamente esté previsto un aforo menor por normativa vigente.



Las personas que deseen concurrir a estas actividades, deberán tener el esquema completo de vacunación con una antelación, al menos de 14 días antes de la actividad.



"Aquellos eventos masivos de más de 1.000 personas y que se realicen en espacios cerrados, podrán utilizar, como máximo, el 50 por ciento de la capacidad autorizada y deberán requerir a las personas que concurran, que cuenten con esquema completo de vacunación ocurrido al menos 14 días antes del evento, o al menos una dosis de vacuna más test diagnóstico negativo realizado con una antelación no mayor a 48 horas" indica otro artículo.