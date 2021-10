Luego de la toma en el IPV: "No habrá otro sorteo de casas en Valle Chico"

Luego de la toma llevada a cabo en las instalaciones del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en Esquel, la Secretaria Regional del organismo, Marisa De Luca se refirió a los hechos y confirmó que no habrá un segundo sorteo.

Vale recordar, que luego de darse a conocer los adjudicatarios de las viviendas de Valle Chico, un grupo de mujeres que no resultaron beneficiadas, se concentraron en el IPV para reclamar la realización de un segundo sorteo.



Por esto, llevaron adelante una toma que comenzó el último miércoles y finalizó el jueves, que culminó con una denuncia en Fiscalía por parte de De Luca.

En este sentido, la funcionaria provincial, explicó que la decisión de no permitirles usar el baño, "fue tomada por la Policía, porque yo no estoy facultada para hacerlo".



Por último, De Luca remarcó a Jornada, que "no se hará un nuevo sorteo de las casas, y que rige el período de impugnaciones. La resolución, de haber casos, surgirá de la sede central del IPV en Rawson. Transcurrida esta instancia, se hará el sorteo de llaves, y luego se fijará fecha para la entrega".

Fuente: Diario Jornada