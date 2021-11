El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), informó que el índice de precios al consumidor (IPC-Costo de Vida) registró en octubre un incremento de 3,5%. Con esta suba, la inflación minorista en los primeros diez meses del año acumuló un alza del 41,8% y en los últimos 12 meses un avance de 52,1%.



En octubre, los dos rubros de mayor incremento fueron prendas de vestir y calzado, con un aumento de 5,1%; y Salud (4,7%), esta última impulsada en gran medida por el alza de las prepagas.



El mes pasado la suba en la división Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,4%) fue la de mayor incidencia en todas las regiones, esencialmente por el incremento de los precios de verduras, tubérculos y legumbres; pan y cereales; frutas; y carnes y derivados, entre otros productos.



Por categorías, los que más subieron fueron los productos y servicios considerados estacionales, con un incremento de 8,1%, impulsada en parte por el alza mencionada en prendas de vestir; verduras, tubérculos y legumbres; y frutas.



Por regiones, la Patagonia alcanzó una suba de 2,9% y 52,6% acumulado en los últimos doce meses.



De esta forma, tras la desaceleración registrada entre abril y agosto, la inflación acumulada en lo que va del corriente año a nivel país es de 41,8%, mientras que en los último doce meses es de 52,1%.



En octubre la división Alimentos y Bebidas no alcohólicas subió 3,4% mensual, impulsado esencialmente por productos estacionales como Verduras y Frutas.



En ese sub ítem los principales incrementos correspondieron a zapallo anco (34,2%), tomates redondos (21,7%), lechuga (14,7%), cebolla (14,7%) y banana (16%), entre otros productos.



En octubre la única baja en el ítem fruta fue la naranja, con un retroceso de 4,7% respecto al mes previo, también marcaron alzas el café molido (7,2%), yogur firme (7,3%), pan francés (4,1%) y harina de trigo 000 (4,3%).